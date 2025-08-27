Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 35 intervencija na terenu (19 preko dana i 16 tokom noći).

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 63 pregleda odraslih osoba (u toku dana 11, a preko noći 52 pregleda). Na javnim mestima bilo je ukupno 5 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa nesvesticom i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, astmatičari i pacijenti sa stomačnim problemima, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome su u prethodna 24 časa upućena 183 poziva telefonom.