U Sremu je Afrička kuga svinja (AKS) do sada potvrđena jedino na teritoriji Sremske Mitrovice. Nadležne službe sprovode sve zakonom propisane mere, a veterinarske inspekcije svakodnevno prate stanje na terenu.

Najveću štetu bolest je već nanela u selu Radenković, udaljenom oko 20 kilometara od Mitrovice, gde su u dva gazdinstva eutanazirane sve svinje. Bolest svinja se najpre pojavila kod nekoliko grla, a zatim je, radi sprečavanja širenja, doneta odluka o uklanjanju celokupne populacije svinja u pogođenim domaćinstvima.

Prvi slučaj zabeležen je 3. avgusta, dok se drugi desio desetak dana kasnije. Situacija na terenu je pod stalnim nadzorom nadležnih.

„Afrička kuga svinja prenosi se direktnim kontaktom između zaraženih i zdravih grla, hranom koja sadrži ostatke zaraženog mesa, ali i preko prevoznih sredstava poput kamiona ili traktora. Zbog toga stanje u svim okolnim selima Sremske Mitrovice budno pratimo, ali za sada nema novih sumnjivih slučajeva“, rekao je načelnik za poljoprivredu Radosav Panić.

On je dodao da će država nadoknaditi štetu vlasnicima pogođenih gazdinstava, jer je eutanazija zakonska obaveza u ovakvim situacijama.