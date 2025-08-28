Slušaj vest

Zrenjaninska gimnazija je jedna od odabranih škola na konkursu Grupe za obrazovanje i dobiće Mejkers lab - savremeni multidisciplinarni prostor za istraživanje i kreativnost, gde učenici i nastavnici zajedno stvaraju i povezuju se sa zajednicom.

Na konkurs je pristiglo više od stotinu prijava iz cele zemlje, a zahvaljujući predanom radu matematičara Gorana Manigode i Marka Jakovljevića, škola je uspešno osvojila mesto u toj mreži

Lab će biti otvoren u okviru trofaznog programa, a sve škole uključene u ovu inicijativu, uključujući i Zrenjaninsku gimnaziju, treba da dobiju svoje inovativne prostore do novembra 2027. godine - uz mogućnost ubrzanja implementacije uz podršku novih partnera

“Za Zrenjaninsku gimnaziju ovo je ogromna prilika da unapredi već postojeće resurse i programe u oblasti matematike, informatike i prirodnih nauka, ali i da kreira novu platformu za interdisciplinarno učenje. Mejkers lab predstavlja više od prostora - on je centar za kreativnost, inovacije i preduzetništvo, mesto gde se teorijska znanja pretaču u praksu i gde učenici razvijaju kritičko mišljenje, algoritamsko razumevanje i inženjerski pristup rešavanju problema”, ističu u Zrenjaninskoj gimnaziji.

U školskom saopštenju istaknuto je da je Mejkers lab mnogo više od učionice - to je centar za kreativnost, inovacije i preduzetništvo, mesto na kome se teorijska znanja pretvaraju u praksu i gde učenici razvijaju kritičko mišljenje i inženjerski pristup rešavanju problema.