RAJ NADOMAK NOVOG SADA: Ledinačko jezero očarava tirkiznom bojom, ali krije i opasnosti
Nadomak Novog Sada nalazi se Ledinačko jezero, jedno od 16 veštačkih jezera na Fruškoj gori. Nastalo je kao i Bešenovačko, kao rezultat plavljenja napuštenih rudarskih kopova.
Biser među fruškogorskim jezerima, postao je hit zahvaljujući fotografijama na društvenim mrežama koje prikazuju tirkiznu vodu.
-Bile smo jednom i jako nam se svidelo, zato što je mirno i sve je čisto- rekle su dve devojke, a jedan od sagovornika istakao je da su saznali za jezero preko Instagrama.
Jezero je u privatnom vlasništvu Preduzeća za eksploataciju kamena na Fruškoj gori, postavilo je upozorenje „Zabranjeno kupanje“, zbog odrona stena, a posetioci se kupaju na sopstvenu odgovornost.
Ledinačko jezero ne privlači samo turiste, već i reditelje koji su tamo snimali kadrove svojih filmova, kao i pevače koji su snimali spotove.
(Kurir.rs/Dnevnik)