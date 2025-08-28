Slušaj vest

Nadomak Novog Sada nalazi se Ledinačko jezero, jedno od 16 veštačkih jezera na Fruškoj gori. Nastalo je kao i Bešenovačko, kao rezultat plavljenja napuštenih rudarskih kopova.

Biser među fruškogorskim jezerima, postao je hit zahvaljujući fotografijama na društvenim mrežama koje prikazuju tirkiznu vodu.

-Bile smo jednom i jako nam se svidelo, zato što je mirno i sve je čisto- rekle su dve devojke, a jedan od sagovornika istakao je da su saznali za jezero preko Instagrama.

Jezero je u privatnom vlasništvu Preduzeća za eksploataciju kamena na Fruškoj gori, postavilo je upozorenje „Zabranjeno kupanje“, zbog odrona stena, a posetioci se kupaju na sopstvenu odgovornost.

Ledinačko jezero ne privlači samo turiste, već i reditelje koji su tamo snimali kadrove svojih filmova, kao i pevače koji su snimali spotove.