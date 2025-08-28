Slušaj vest

Javna licitacija za davanje u zakup slobodnih poslovnih prostora, zemljišta za postavljanje manjih montažnih objekata i druge namene na Ribljoj, Temerinskoj, Kvantaškoj i Najlon pijaci i Futoškoj ulici broj 36-38 u Novom Sadu održati u sredu, 3. septembra 2025. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama JKP „Tržnica“ Novi Sad, Ulica Žike Popovića broj 4.

Detaljne informacije o licitaciji zainteresovani mogu pronaći na internet prezentaciji preduzeća www.nstrznica.co.rs, u prostorijama JKP “Tržnica” Novi Sad, Ulica Žike Popovića 4, u Službi za komercijalne poslove ili putem telefona 021/48-08-518 svakog radnog dana od 8 do 14 sati.

