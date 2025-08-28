Slušaj vest

Do sada su iz somborskog Javnog komunalnog preduzeća „Vodokanal“ i bezdanskog JKP „Vodovod“ povezali na bezbedna izvorišta Stapar, Bački Monoštor, Svetozar Miletić, Kljajićevo i Čonoplju.

Mreža se dalje širi na sever gradskog područja, u okviru državnog projekta „Čista Srbija“, koji je, kada je Sombor u pitanju, započeo 2023. godine i koji bi trebalo da reši i problem odvođenja otpadnih voda, odnosno seoskih kanalizacija. Tako je ovih dana Grad Sombor podneo zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje gravitacione kanalizacione mreže u naselju Stanišić, ka kojem je istovremeno u toku izgradnja dovodnika gradske vode za piće. U zahtevu su opisani mogući štetni uticaji projekta na životnu sredinu i predložene mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje takvih uticaja.

Kako uveravaju iz lokalne samouprave, životna sredina nije ugrožena jer će se otpadna voda putem kanalizacije transportovati do postrojenja za prečišćavanje.

„Zbog niskih kota terena u Ulici cara Lazara i severnom delu Dalmatinske ulice od kućnog broja 212 nije bilo moguće te delove naselja spojiti na vakuumski sistem kanalizacije. Iz ovog razloga je u tom delu predviđen klasični gravitacioni sistem odvodnje sa jednom pumpnom stanicom, šahtnog tipa na kraju Ulice cara Lazara koja vodu prepumpava u šaht u ulicu Oslobođenja kod kućnog broja 196, gde se fekalna voda uvodi u vakuumski sistem kanalizacije”, piše u podnetom zahtevu, i navodi da se svi podaci i dokumentacija iz zahteva mogu dobiti na uvid u Gradskoj upravi u Somboru, u kancelariji broj 50 u vremenu od 8 do 12 časova ili putem interneta.

Javnost, zainteresovani organi i organizacije mogu da dostave svoje mišljenje u pisanoj formi.