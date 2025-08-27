Slušaj vest

Jedna od najvećih urbanih kolonija roda u Evropi u našoj zemlji zabeležena je u Novom Sadu, za koji se može reći da je prestonica tih ptica, a ove godine uspostavljen je rekord od čak 61 gnezda na stubovima napuštenog industrijskog objekta.

- 2023. godine smo imali prvi rekord sa 53 gnezda, a nakon toga, zbog svima poznatih oluja, došlo je do blagog pada u populaciji, međutim ove godine imamo i blagi porast i naravno novi rekord. Ono što je karakteristično za ovu koloniju jeste da se ona nalazi na stubovima koji su visine do 20 metara i koji pre svega predstavljaju dobar temelj za masivno gnezdo koje prave ova vrsta - objašnjava Kristina Milošević, iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

1/5 Vidi galeriju Rode u Novom Sadu Foto: Printscreen RTS

Roda je simbol blagostanja i mira i zbog toga ljudi vole kada se ove ptice gnezde u njihovoj blizini.

- Jako je važno naglasiti da je reč o strogo zaštićenoj vrsti, da je bilo kakvo rušenje njihovih gnezda, ubijanje, hvatanje ili mučenje ovih ptica strogo kažnjivo. Ono što je karakteristično za ovu pticu, o njoj se priča da je čuvar, da je čistač prirode.

Kurir.rs