DRAMA U KRAGUJEVCU! KAMIKAZA NA DVA TOČKA: Motociklista vozi kontrasmerom - pogledajte kako izbegava automobile (VIDEO)
Bahati i neodgovorni motociklista vozi kontrasmerom!
Nije da se prvi put dešava na srpskim putevima, ali svaki put se zapitamo kako je to moguće?!
Ovaj put dramatičan snimak napravljen je u Kragujevcu, a objavljen je na Instagram stranici "kragujevcani.rs".
Motociklista ulazi u suprotni smer i vozi. Ne planira da stane. U susret mu dolaze automobili, koje, srećom, uspeva da izbegne.
Ovim postupkom ugrozio je svoj, ali i živote drugih učesnika u saobraćaju.
