Bahati i neodgovorni motociklista vozi kontrasmerom!

Nije da se prvi put dešava na srpskim putevima, ali svaki put se zapitamo kako je to moguće?!

Ovaj put dramatičan snimak napravljen je u Kragujevcu, a objavljen je na Instagram stranici "kragujevcani.rs".

Motociklista ulazi u suprotni smer i vozi. Ne planira da stane. U susret mu dolaze automobili, koje, srećom, uspeva da izbegne.

Ovim postupkom ugrozio je svoj, ali i živote drugih učesnika u saobraćaju.

