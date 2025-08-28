UŽICE SE ODUŽILO SVOJIM NAJBOLJIM ĐACIMA: 18 učenika otputovalo u Pariz! Nagradno petodnevno putovanje
Osamnaest najboljih đaka generacije iz Užica otputovalo je u Pariz, u predgrađe Mezijer na Seni. Ovaj petodnevni boravak je nagradno putovanje, koje im je dodelio grad kao priznanje za postignute rezultate tokom školovanja.
- Ovo je nagrada za njihov trud i rezultate. Predragađe Mezijer će im organizovati sadržajan program, obilazak znamenitosti jednog od najlepših evropskih gradova. Smatram da će naši najbolji đaci na najbolji način da reprezentuju Užice u Parizu. Ovo je prilika da vide, da nešto nauče, ali i da steknu nova prijateljstva. Domaćini su se potrudili da posetimo najlepša mesta u Parizu – rekao je Branko Popović, član Gradskog veća.
On je dodao da imaju planove da i u drugim oblastima, da ne bude samo u oblasti obrazovanja, već i u sportu i kulturi, uspostave sa Mezijerom ovakvu saradnju.
- Mislim da ćemo u tome uspeti. Posebno ćemo o tome razgovarati sada kada se budemo videli – rekao je Popović.
I užički vukovci su u prethodnom periodu u dve smene besplatno boravili u užičkom odmaralištu u Bečićima.
- Ova besplatna putovanja su potvrda koliko grad ceni trud, rad i znanje naše dece – zaključio je Popović.