Osamnaest najboljih đaka generacije iz Užica otputovalo je u Pariz, u predgrađe Mezijer na Seni. Ovaj petodnevni boravak je nagradno putovanje, koje im je dodelio grad kao priznanje za postignute rezultate tokom školovanja.

- Ovo je nagrada za njihov trud i rezultate. Predragađe Mezijer će im organizovati sadržajan program, obilazak znamenitosti jednog od najlepših evropskih gradova. Smatram da će naši najbolji đaci na najbolji način da reprezentuju Užice u Parizu. Ovo je prilika da vide, da nešto nauče, ali i da steknu nova prijateljstva. Domaćini su se potrudili da posetimo najlepša mesta u Parizu – rekao je Branko Popović, član Gradskog veća.

On je dodao da imaju planove da i u drugim oblastima, da ne bude samo u oblasti obrazovanja, već i u sportu i kulturi, uspostave sa Mezijerom ovakvu saradnju.

- Mislim da ćemo u tome uspeti. Posebno ćemo o tome razgovarati sada kada se budemo videli – rekao je Popović.

I užički vukovci su u prethodnom periodu u dve smene besplatno boravili u užičkom odmaralištu u Bečićima.