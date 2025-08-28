Slušaj vest

Grad Užice počeo je isplatu novca za nabavku udžbenika za 2.585 učenika.

Gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević je saopštila da je to po odluci Gradskog veća o besplatnim udžbenicima za sve učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole sa teritorije grada Užica. Isplata se vrši na šalterima Banke Poštanska štedionica, gde roditelji čije podatke su dostavile škole mogu podići novac uz ličnu kartu.

Jelena Raković Radivojević.jpg
Jelena Raković Radivojević Foto: Kurir/Z.G.

- Znate da smo doneli odluku da će učenici od prvog do četvrtog razreda osnovne škole od ove školske godine imati besplatne udžbenike i roditeljima čija imena su dostavile škole, novac će biti uplaćen na namenske račune u banci Poštanska štedionica u iznosu koštanja udžbenika. Ovo je još jedna od mera kojom želimo da podržimo naše učenike i olakšamo njihovim roditeljima – rekla je gradonačelnica.

Prema njenim rečima grad će nastaviti da pruža podršku i u ostalim segmentima.

- Kao i prethodnih godina obezbedili smo poklon paketiće za đake prvake, subvencionisaćemo prevoz učenika, a njihove dobre rezultate nagradićemo stipendijama. Podsetiću vas i da su naši najbolji učenici ove godine dobili besplatno letovanje u Bečićima, a đaci generacije od danas pet dana borave u našem bratskom gradu u Francuskoj – rekla je dr Jelena Rakovićć Radivojević i dodala da se nastavlja sa ulaganjima u objekte škola, ali i podrškom za realizaciju brojnih aktivnosti i takmičenja.

