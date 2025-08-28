Slušaj vest

Javno preduzeće "Nacionalni park Tara" izdalo je upozorenje posetiocima i stanovništvu da je u poslednjih mesec dana na području priobalja jezera Perućac redovno uočavana mečka sa tri mečeta.

"Najčešće ih viđamo na prostoru od šest do osam kilometara od brane, ali je bilo slučajeva da se pojave i na putu od Perućca ka Rastištu", saopštili su iz uprave parka.

Posebnu opasnost predstavlja to što je reč o ženki sa mladuncima, čije ponašanje, kako naglašavaju stručnjaci, može biti nepredvidivo i agresivno.

"Njeno ponašanje je zaštitnički nastrojeno, što može ugroziti ljude. Zato apelujemo na sve da budu oprezni i da se pridržavaju preporuka", dodali su iz parka.

Preporuke za bezbednost

U cilju zaštite posetilaca, Nacionalni park Tara preporučuje da se ljudi ne kreću priobaljem i okolinom jezera u noćnim satima i rano ujutru, da se u slučaju susreta odmah udalje bez panike, te da ne prilaze ni mečićima ni medvedima koji plivaju.

"Psi moraju biti na povocu, jer mogu uznemiriti medveda i izazvati napad. Takođe, molimo da se hrana i otpatci ne ostavljaju u prirodi, jer to privlači divlje životinje. Podsećamo da kampovanje na ovom području nije dozvoljeno", navedeno je u saopštenju.