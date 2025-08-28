Slušaj vest

Velika grana lipe pala je na jedno od dva slova ukrasne instalacije u banjskom parku i uništila ga. Od početnih slova imena Banja Koviljača, nastradalo je "B", ali je mnogo važnije da je grana pala u momentu kada pored slova nije bilo nikoga jer je to jedno od mesta gde se rado za uspomenu fotografišu banjski posetioci.

Prema rečima Branka Miloševića, rukovodioca Sektora zelenilo u lozničkom KJP "Naš dom", stablo sa kojeg se grana odvalila u sredu je uklonjeno, a deo je drvoreda lipa u blizini čuvene dvorane Kur-salon.

Foto: KJP Naš dom

- Upoznati smo sa lošim stanjem tih stabala. Zbog starosti i procesa truljenja na tim lipama je visina korigovana već tri puta. Pretpostavlja se da su one tu od osnivanja banjskog parka, odnosno da imaju više od sto godina, najstarija su stabla u parku i trule su. Urađena je analiza i smatramo da ove lipe ne mogu više biti u parku. Nadležnom ministarstvu biće upućen zahtev da odredi uslove kako bi lipe mogli da uklonimo, očekujemo da će to biti rešeno do kraja ove, ili početka naredne godine – kaže Milošević.

On podseća da u banjskom parku ima dosta stare vegetacije za uklanjanje, ali da se to mora raditi sukcesivno, i da preduzeće svake godine određeni broj stabala ukloni i posadi nova. Kako je rekao za deset godina je, pod uslovima Zavoda za zaštitu prirode, uklonjeno 250 stabala, ali i posađeno mnogo više tako da već duže od decenije traje podmlađivanje banjskog parka.

Foto: KJP Naš dom