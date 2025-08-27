Srbija
POŽAR U LAĆARKU: Buktinja u dvorištima kuća, vatra se širi, vatrogasci u borbi sa stihijom
U Laćarku je danas izbio još jedan požar, ovoga puta na kraju sela, između Železničke i Kikine ulice, preko pruge.
Na licu mesta intervenišu tri kamiona Vatrogasne brigade Sremska Mitrovica, a prema prvim informacijama, vatra je zahvatila dvorišta kuća u pomenutim ulicama.
Foto: Kurir/Dijana Šćekić
"Plamen se brzo širio. Srećom, vatrogasci su brzo stigli i sada pokušavaju da obuzdaju vatru. Ne može se prići blizu", ispričao nam je jedan od meštana.
