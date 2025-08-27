Slušaj vest

U Laćarku je danas izbio još jedan požar, ovoga puta na kraju sela, između Železničke i Kikine ulice, preko pruge.

Na licu mesta intervenišu tri kamiona Vatrogasne brigade Sremska Mitrovica, a prema prvim informacijama, vatra je zahvatila dvorišta kuća u pomenutim ulicama.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 21.04.01_aac7248c.jpg
Foto: Kurir/Dijana Šćekić

"Plamen se brzo širio. Srećom, vatrogasci su brzo stigli i sada pokušavaju da obuzdaju vatru. Ne može se prići blizu", ispričao nam je jedan od meštana.

