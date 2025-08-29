Slušaj vest

Tradicionalna manifestacija Pečenjijada 2025 održaće se od 05. do 07. septembra u Stopanji, srpskoj prestonici pečenja, pod sloganom „Pečenje spaja ljude“, u organizaciji MZ Stopanja i Opštine Trstenik.

Tokom tri dana posetioci će moći da uživaju u bogatom kulturno-umetničkom programu, vrhunskim specijalitetima domaće kuhinje, kao i nastupima poznatih muzičkih izvođača.

Najukusniji događaj godine uveličaće desetak pečenjara koje nude najkvalitetnije pečenje u Srbiji i šire i okupi više hiljada posetilaca.

Manifestacija počinje u petak, 5. septembra u 18.30 sati defileom kulturno umetničkih društava u centralnoj ulici u Stopanji – na magistralnom putu Ktuševac – Trstenik. U 19 sati predstaviće se folklornim igrama i narodnim pesmama KUD: “Tradicija”, “Izvor”, “PPT”, “Sitan vez”, “Učitelj Momir” i Folklorni ansambl “Sveti Nikola”.

U subotu, 6. septembra, u 20.30 sati, publiku će zabavljati Gojko Eftoski, posle svečanog otvaranja manifestacije (u 21 sat), nastupiće Ljuba Aličić, a na kraju večeri vatromet.