Ove godine prvi put u školske klupe u opštini Priboj sešće ukupno 137 prvaka, a istu novčanu pomoć, dobiće i 18 đaka prvaka u bratskoj opštini Prilužje sa centralnog Kosova i Metohije. Praksa novčane pomoći đacima prvacima i njihovim roditeljima, u lokalnoj samoupravi u Priboju, sprovodi se već blizu dve decenije.

Članovi Opštinskog veća u Priboju dali su i saglasnost na otvaranje nove jaslene grupe, čime će se u potpunosti eliminisati dosadašnja lista čekanja.

- Predškolska ustanova Neven je sprovela konkurs za upis dece u 2025/26.godnu elektronskim putem, na koji se prijavilo 151 dete i sva su deca primljena, osim troje dece 2020.godište, za koje će se naći rešenje narednih dana. Ispod crte, ostalo je i 33 dece 2023.godište, za koje smo planirali da otvorimo celodnevnu jaslenu grupu u objektu vrtića u starom delu grada. Prednost će imati deca čija su oba roditelja zaposlena“, rekao je Predrag Mršević, zamenik direktora PU „Neven“.

Predsednik opštine Lazar Rvović kaže da je možda je mali paradoks, da se manje dece rađa, a da su potrebe za mesto u vrtiću sve veće, na šta sigurno utiče kako kaže i sve povoljnija ekonomska situacija, jer je sve više slučajeva da oba roditelja rade.

- Zato, da bi smo ovaj problem prostora trajno rešili, neophodna je projektna dokumentacija za koji smo formirali zajednički tim lokalne samouprave i PU Neven, kako bi mogli da tražimo sredstva kod više izvora finasiranja, jer niko ne daje sredstva bez projekta. Želimo da se ovaj potreban prostor, trajno reši i time izbegnu liste čekanja“, rekao je Rvović.

Nova jaslena grupa,prema rečima zamenika direktora PU Neven startovaće sa radom već prvog septembra,u objektu vrtića u starom delu grada, a naredne godine ta deca biće raspoređena u redovne vrtićne grupe, u objektima ove ustanove, kako u starom tako i u novom delu grada.