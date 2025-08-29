Slušaj vest

U Zavodu za javno zdravlje "Pomoravlje" u Ćupriji, biće danas organizovana ceremonija primopredaje savremenog PCR aparata u iznosu od 47.465 evra, u okviru programa "POPOS - Kusanone", saopštila je Ambasada Japana u Srbiji.

Ceremonija će se održati u 12 časova u ulici Miodraga Novakovića 78.

Kako je istaknuto, oprema će unaprediti kapacitete laboratorijske dijagnostike i doprineti bržem i pouzdanijem odgovoru sistema javnog zdravlja u Pomoravskom okrugu.

POPOS donacije podržavaju društveni razvoj kroz projekte koji doprinose ekonomskom i socijalnom napretku, sa fokusom na životnu sredinu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Od 1999. godine u Srbiji je realizovano 274 POPOS projekata, a ukupna japanska POPOS pomoć premašuje 16 miliona evra.
Ukupna pomoć Japana Srbiji u istom periodu premašuje 511 miliona evra, navedeno je u saopštenju Ambasade Japana.
POPOS donacije imaju za cilj da podrže društveni razvoj kroz projekte za osnovne potrebe stanovništva, vlada Japana pruža finansijsku pomoć neophodnu za sprovođenje projekata koji će doprineti ekonomskom i socijalnom razvoju zemlje.
Kako je istaknuto, životna sredina, zdravstvena zaštita, obrazovanje i socijalna zaštita su glavne oblasti interesovanja Vlade Japana.

