U Zavodu za javno zdravlje "Pomoravlje" u Ćupriji, biće danas organizovana ceremonija primopredaje savremenog PCR aparata u iznosu od 47.465 evra, u okviru programa "POPOS - Kusanone", saopštila je Ambasada Japana u Srbiji.

Ceremonija će se održati u 12 časova u ulici Miodraga Novakovića 78.

Kako je istaknuto, oprema će unaprediti kapacitete laboratorijske dijagnostike i doprineti bržem i pouzdanijem odgovoru sistema javnog zdravlja u Pomoravskom okrugu.

POPOS donacije podržavaju društveni razvoj kroz projekte koji doprinose ekonomskom i socijalnom napretku, sa fokusom na životnu sredinu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i socijalnu zaštitu.