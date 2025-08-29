Slušaj vest

Pokrajinska vlada će sa 40 miliona dinara finansirati projekat izgradnje novog toplovodnog sistema u Domu za lica ometena u mentalnom razvoju „Otthon“ u Staroj Moravici u opštini Bačka Topola.

Za realizaciju tog projekta, Pokrajinska vlada će uputiti sredstva iz tekuće budžetske rezerve, a završetkom ovih radova, taj dom za lica ometena u razvoju rešiće višegodišnji problem učestalih havarija toplovodnog sistema.

Ovakva ulaganja u infrastrukturu objekata iz sistema socijalne zaštite predstavljaju nastavak omogućavanja što kvalitetnijih uslova rada svih zaposlenih u oblasti socijalne zaštite na teritoriji Vojvodine, ali i što kvalitetnije usluge za sve korisnike unutar tog sistema.

Dom za lica ometena u mentalnom razvoju „Otthon“ u Staroj Moravici osnovan je 1946. godine, prvobitno kao dom za stare i siromašne. Danas je u toj ustanovi smešteno oko 300 korisnika, raspoređenih u četiri pavoljona odvojeno, a zaposleno je više od 110 radnika.