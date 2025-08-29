Slušaj vest

Pokrajinska vlada će sa 40 miliona dinara finansirati projekat izgradnje novog toplovodnog sistema u Domu za lica ometena u mentalnom razvoju „Otthon“ u Staroj Moravici u opštini Bačka Topola.

Za realizaciju tog projekta, Pokrajinska vlada će uputiti sredstva iz tekuće budžetske rezerve, a završetkom ovih radova, taj dom za lica ometena u razvoju rešiće višegodišnji problem učestalih havarija toplovodnog sistema.

Ovakva ulaganja u infrastrukturu objekata iz sistema socijalne zaštite predstavljaju nastavak omogućavanja što kvalitetnijih uslova rada svih zaposlenih u oblasti socijalne zaštite na teritoriji Vojvodine, ali i što kvalitetnije usluge za sve korisnike unutar tog sistema.

Dom za lica ometena u mentalnom razvoju „Otthon“ u Staroj Moravici osnovan je 1946. godine, prvobitno kao dom za stare i siromašne. Danas je u toj ustanovi smešteno oko 300 korisnika, raspoređenih u četiri pavoljona odvojeno, a zaposleno je više od 110 radnika.

(Kurir.rs/Dnevnik)

Ne propustiteSrbijaRAJ NADOMAK NOVOG SADA: Ledinačko jezero očarava tirkiznom bojom, ali krije i opasnosti
shutterstock_1760222669.jpg
SrbijaSOMBOR ŠIRI MREŽU: Nova kanalizacija i gradska voda stižu u Stanišić
shutterstock_2232162815.jpg
SrbijaJKP "TRŽNICA" NOVI SAD ORGANIZUJE JAVNU LICITACIJU: Nadmetanje za slobodne tezge na pijacama u sredu od 10 sati
pijacnova1.jpg
SrbijaZRENJANINSKA GIMNAZIJA DOBIJA MEJKERS-LAB: Nešto potpuno novo u gradu
zrenjaninska-gimnazija-fioto-yt-pt.jpg