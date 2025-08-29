Slušaj vest

Loznica godinama nastoji da reši problem liste čekanja za upis mališana u Predškolsku ustanovu (PU) "Bambi", a na zasedanju u sredu je Skupština donela odluku o sufinansiranju troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno, ili fizičko lice na teritoriji grada. Za tu namene u gradskom budžetu izdvojena su tri miliona dinara.

Pravo na sufinansiranje ovih troškova imaju roditelji dece koja su posle konkursa za prijem u PU "Bambi" ostala na listi čekanja, a njihov broj zavisiće od broja slobodnih mesta u privatnom vrtiću, odnosno raspoloživog novca. Kako je na sednici obrazložila Tanja Glišić Matić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti, radi se o sufinansiranju troškova boravka dece u takvom obdaništu na teritoriji Loznice i to do 80 odsto od ekonomske cene po detetu utvrđene aktom privatne predškolske ustanove. Ta cena ne može biti veća od ekonomske cene u PU "Bambi".

- Ova odluka će očekujemo podstaći privatne predškolske ustanove da se licenciraju jer samo takve mogu učestvovati. Roditelji će biti finansijski rasterećeniji, a mi ćemo smanjiti broj dece na listi čekanja. Licencu za sada ima samo "Mala zvezda", sa mestom za 50 mališana, a uskoro će se licencirati još jedna privatna PU. Pravilnik upisa dece je isti kao i u "Bambiju", kao i cena, roditelji plaćaju šest hiljada a ostatak do ekonomske cene sufinansira gradska uprava – rekla je ona.

Gradonačelnica Dragan Lukić je navela da je 340 dece ostalo na listi čekanja i da grad "ima obavezu da napravi još jedan objekat vrtić u okviru PU 'Bambi', ali ni on ne bi zadovoljio trenutno potrebne kapacitete tako da se nalazi dodatno rešenje".

- Jedan od načina jeste sufinansiranje boravka u licenciranim privatnim vrtićima pri čemu će roditelji plaćati istu cenu kao i u PU "Bambi", a razliku grad, kao što plaća i za decu u "Bambiju". Drugi način da listu smanjimo za još 50 dece je rekonstrukcija i adaptacija prostora u OŠ "Sveti Sava" u Lipničkom Šoru, što radimo uz podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju koje je za to izdvojilo dva, a grad će učestvovati sa 2,3 miliona dinara – rekla je gradonačelnica.