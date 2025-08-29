Cena iznošenja i deponovanja smeća za domaćinstva u Loznici je uvećana za 30, a pravna lica za sedam odsto, odlučeno je u sredu na sednici Skupštine grada na kojoj su odbornici odobrili Komunalnom javnom preduzeću "Naš dom" korekciju cena ove usluge. Nova cena za domaćinstva, sa PDV-om, je umesto 8,37 sada 10,88 dinara dok će pravna lica umesto 20,10, ovu uslugu plaćati 21,48 dinara po metru kvadratnom.

Kako je rečeno i sa ovim poskupljenjem u Loznici će ova usluga za domaćinstva biti manja dinar i po od proseka u Srbiji, a tri dinara za pravna lica. Lozničani će za stan od 60 kvadrata iznošenje smeća plaćati mesečno 653 dinara, a nove cene važe od prvog avgusta. Dosadašnja cena iznošenja smeća za domaćinstva važila je od juna prošle godine i ovo je četvrta godina uzastopno da se korekcija radi u ovo vreme. Cena ove usluge KJP ‘’Naš dom’’ je do 2022. godine zbog politike nepodizanja cena komunalnih usluga bila ista, 4,80 dinara po metru kvadratnom, još od 2014. godine.