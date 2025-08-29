Slušaj vest

Jedan od najlepših prirordnih predela u Zapadnoj Srbiji svakako je Ovčarsko-kablarska klisura. Jezero Međuvršje tokom letnjih dana puno je plovila, koja su idealna za razgledanje i uživanje na maloj srpskoj Svetoj Gori, kako još zovu ovo mesto. Ipak, svako ko je bar prošao ovim predelom nije mogao a da ne primeti "Belu lađu", kojom uprvlja kapetan Boban.

- Trasa je duga 14 kilometara od Brane u Međuvršju do brane u Ovčar Banji. Pravo je zadovoljstvo ploviti i oči i srce napuniti pogledom koji pruža Ovčarsko-kablarska klisura. Takođe, mi ovde imamo mogućnost i noćenja u brodiću koji ima četiri ležaja. Pun je pogodak za sve koji žele odmor u pravom smislu te reči, rekao je za RINU Boban Spasojević, kapatan "Bele lađe".

Foto: RINA

On dodaje da su plovidbe prilagođene željama gostiju:

– Sa ove strane mogu da se vide tri manastira sa vode, a obilazak jezera traje sat i po do dva. Ovo je vožnja bez žurbe, za uživanje i opuštanje. Ako žele, stajemo i na lepim mestima gde mogu da se kupaju. Najtraženiji su panoramski obilasci manastira i prirodnih lepota, dodaje kapetan Bole.

Na lađi uživa i njegov sin David, koji rado provodi vikende na vodi.

– Baš puno plovim sa tatom. Kad porastem, biću jutjuber i kapetan bele lađe, kaže uz dečiji osmeh David.

Razvoj turizma u Ovčarsko-kablarskoj klisuri se zahuktava, nekretnine u tom delu postaju sve traženije, ali i sve skuplje. Kako kažu turistički radnici, cene smeštaja i boravka u ovoj zelenoj oazi ipak još uvek nisu skočile u nebesa.

Foto: RINA

- Ovčarsko - kablarska klisura pruža zadovoljstvo za svakoga ko navrati i dođe. Ovde svako može naći svoje zadovoljstvo od pecanja, plivanja, vožnje bicikla, šetnje. Imamo jedan od najvećih vidikovaca na planini Kablar, obeležene su planinarske staze a na raspolaganju je i privatni smeštaj gde turisti najviše vole da provode vreme na obali jezera, rekao je meštanin Milomir Urošević, koji je upravo u svom kraju rešio da se bavi turizmom i vlasnik je Vile Ivona, pa dodaje da je primetan porast broja gostiju poslednjih godina.

Osim rekreativnog i aktivnog, Ovčarsko-kablarska klisura pravi je dragulj i kad su u pitanju zdravstveni i verski turizam. Na njenoj teritoriji nalazi se 12 manastira, pa mnogi putnici namernici dolaze upravo tu kako bi pronašli svoj duhovni mir. Tokom revitalizacije ovog predela urađeno je mnogo toga, što je takođe doprinelo razvoju Ovčar Banje kao turističke destinacije.

Ono što će dodatno doprineti ekspanziji turizma u Ovčarsko-kablarskoj klisuri jeste izgradnja staklenog vidikovca na vrhu Kablara, do čijeg otvaranja se sitno odbrojava.