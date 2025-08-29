Slušaj vest

Saobraćaj je pojačan na glavnim putnim pravcima, unutar gradskih sredina i povremeno na graničnim prelazima, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije.
Putnička vozila se na graničnom prelazu Horgoš prilikom izlaza Srbije zadržavaju oko 45 minuta.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko pet sati.

Na brojnim deonicama su u toku radovi.

Zbog visokih temperatura koje su za danas najavljene, AMSS savetuje vozačima češće pauze tokom voznje i izbegavanje putovanja u najtoplijem delu dana.

