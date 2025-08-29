Slušaj vest

U centrima za specijalističku obuku Vojske Srbije danas je završena provera individualne obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „jun 2025“.

Ova provera dolazi posle druge faze prvog perioda obučavanja tokom koje su vojnici prošli sve sadržaje vezane za individualnu taktičku obuku i izvođenje taktičkih radnji na bojištu, osposobili se za rukovanje ličnim i naoružanjem svog roda, realizovali sva planirana programska gađanja te uspešno ispunili zahtevane standarde fizičkih sposobnosti.

3_1756398624.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Proveri su pristupili vojnici rodova pešadije, artiljerije i inžinjerije te atomsko-biološko-hemijske službe i službi logistike i telekomunikacija.

Oni su, u skladu sa specijalnostima za koje su regrutovani, rešavali zadatke iz taktičke obuke i kroz praktične radnje i postupke pokazali stečena znanja i veštine u upotrebi naoružanja, borbenih sredstava i vojne opreme svog roda, odnosno službe.

Vojnici generacije „jun 2025“ su, rezultati to pokazuju, u potpunosti savladali sve sadržaje u ovoj fazi obučavanja, što je i potvrda da je obuka dobro planirana i izvedena. Njih sada očekuje premeštaj u jedinice Vojske Srbije gde će se u završna tri meseca vojnog roka obučavati za realizaciju kolektivnih zadataka.

