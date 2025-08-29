Slušaj vest

Dani Vranja organizuju se punih 20 godina. Na Danima Vranja na Etno bazaru je i Dragana Anđelković. Na njenom štandu u ručnoj izradi, igračke od platna, jastučići i setovi za bebe jastuk i ćebe. Ponuda po povoljnim cenama od 500 dinara do tri hiljade koliko je set za bebu. Dragana je godinu I po dana u ovom poslu, a njene rukotvorine našle su put do kupca.

“Ovo su počeci, to je jednostavno hobi i ispunjava me I zadovoljna sam. Trudim se da budem kreativna I da vreme ispunjavam radom. Ovo je savršen poklon deci, sve je ručna radinost”, kaže Dragana.

Nekoliko tezgi ispod nje je I Nevenka Stanković. Nevenka se 10 godina bavi tkanjem. Od ovog posla ne odustaje, jer kako kaže ima sve što je potrebno za rad konce, vunice, razboj.

“Kapice, čarape, heklane bluzice, male stazice sa razboja tu je I jedna suknja. Godinama nisam menjala cenu 400 dinara je ova prostirkica.Za jedan dan je napravim brzo, ako nemam druge obaveze”, napominje Nevenka i dodaje:

“Ali znate šta, kad je neko ozbiljan kupac on i ne pita za cenu”.

Na Etno sajmu grnčarija i lekoviti preparati, domaće slatke đakonije, lizalice raznih oblika...

Na Sajmu knjiga najprodavaniji naslov je duhovna knjiga Oca Tadeja “Kakve su ti misli takav ti je život”, kažu predstavnici izdavača.

Poseban spektakl Dana Vranja u četvrtak bio je defile folklornih ansambala gradskim ulicama, od Doma učenika do Gradske kuće.

Zamenik gradonačelnika Milan Ilić i predsednica Skupštine grada Zorica Jović priredili su prijem za članove folklornih ansambala, koji u okviru manifestacije „Dani Vranja“ borave u Vranju . Učesnici ovogodišnjeg Međunarodnog festivala folklora su FA „Sevdah“ Vranje, KUD ,,Slavija“ Istočno Sarajevo, KUD ,,Branislav Nušić“ Resavica, Ansambl za narodni pesni i igri ,,Kočo Racin“ Skoplje i KUD ,,Centar za kulturu Bosilegrad“ iz Bosilegrada. Folklorni ansambli nastupili su, na Trgu Staniše Stošića. Upriličena je Izložba „60 godina Sevdaha“JU Kulturno- obrazovni centar.

Na donjem delu šetališta otvorena je izložba ,,Svedoci istorije“, čiji je organizator JU Istorijski arhiv ,,31 januar“. Na Trgu Staniše Stošiće, nakon nastupa folklornih ansambala, svira trubački orkestar Ivice Čemića. Program se završava koncertom Energy Band-a, na centralnoj bini.