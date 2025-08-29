Već desetak dana, roditelji i mališani uživaju u mini manifestaciji koja okuplja komšiluk . Jedna kućna plahta, projektor za kućnu upotrebu, ćebad, grickalice i sokići bili su dovoljni da se organizuje filmsko veče pod zvezdama. Program uključuje gledanje filmova, crtanih filmova, ali i sportskih utakmica, što dodatno privlači pažnju dece.

Dok deca uživaju u projekcijama, roditelji imaju priliku da se druže, razmenjuju iskustva i grade međusobne odnose, a u druženje se uključuju i prijatelji iz kraja. Ova inicijativa pokazuje koliko zajedništvo i saradnja u lokalnoj zajednici mogu doprineti kvalitetu života.

„Samo da ste okruženi ljudima koji su dobri, koji vas ne gledaju odakle ste i ko ste, koji ne gledaju samo interese u vašem prijateljstvu, i to da li imate ili nemate – e to je sreća. Nije teško napraviti nešto ako svako učestvuje makar malo. E to je komšiluk“, poručuju organizatori događaja.

Ovaj mali, ali značajan događaj primer je kako zajednička volja i inicijativa komšija može stvoriti prostor za igru, učenje i druženje, a deci ostaviti nezaboravne uspomene pred početak nove školske godine.

U naselju Jalija i Ulici Vase Kasapskog u Sremskoj Mitrovici , stanovnici su dokazali da za dobru zabavu i kvalitetno provedeno vreme za decu nije potrebno mnogo – dovoljna je mašta , malo dobre volje i zajednički trud .

