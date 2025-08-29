Veliki požar izbio je danas u prepodnevnim časovima na obroncima Vršačkog brega. Ugrožene su vikendice, kao i šuma ka Kuli.
VELIKI POŽAR U VRŠCU: Vatrena stihija „guta“ Vršački breg, jak vetar ometa gašenje, ugrožene vikendice i šuma ka Kuli (VIDEO)
Zvaničnih informacija o uzrocima i mestu nastanka požara još uvek nema.
Na terenu su sve vatrogasne jedinice, pripadnici MUP i radnici JKP Drugi oktobar, koji, u nemogućim vremenskim uslovima i nadljudskim naporima, na više lokacija, pokušavaju bar da lokalizuju požar i zaustave njegovo širenje.
Snažan vetar čini gašenje vatre praktično nemogućim. Nažalost, kiša i prestanak vetra najavljeni su tek za sutra popodne.
