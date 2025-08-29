Slušaj vest

Zvaničnih informacija o uzrocima i mestu nastanka požara još uvek nema.

Na terenu su sve vatrogasne jedinice, pripadnici MUP i radnici JKP Drugi oktobar, koji, u nemogućim vremenskim uslovima i nadljudskim naporima, na više lokacija, pokušavaju bar da lokalizuju požar i zaustave njegovo širenje.

Snažan vetar čini gašenje vatre praktično nemogućim. Nažalost, kiša i prestanak vetra najavljeni su tek za sutra popodne.

Kurir.rs/eVršac

Ne propustiteDruštvoVLADA SRBIJE: Proglašeno stanje elementarne nepogode u 6 gradova i 13 opština zbog požara
img20240228wa0044.jpg
BeogradBUKTI VATRA U STUBLINAMA: Gori nisko rastinje, vatrogasci gase požar (VIDEO)
Screenshot 2025-08-28 153257.jpg
BeogradPETARDA NAPRAVILA HAOS? Buktinja kod Sava centra, očevici otkrili šta se dešavalo pre izbijanja požara (VIDEO)
collage.jpg
HronikaGORI FABRIKA U ADI, VATRA GUTA HALU OD 2.000 KVADRATA! Jezivi prizori na licu mesta, crni dim kulja na sve strane (FOTO, VIDEO)
ada.jpg