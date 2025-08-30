Slušaj vest

Nezvanično, u praksi to najčešće rade žene koje su poslednji put za volan sele kada su polagale vozački ispit. Tome najčešće pribegavaju supruge čije muževe "uslika" kamera.

Pripadnici saobraćajne policije znaju za ovu pojavu, a znaju i advokati kroz čije ruke prođe tek poneki ovakav slučaj.

Žene na sebe preuzimaju odgovornost za ovaj, inače nedozvoljen postupak, jer su prinuđene.

- Supruga je na jednom magistralnom putu "uslikala" kamera da je preticao duplu punu i pritom vozio 60 kilometara na sat preko dozvoljene brzine. Stiglo mu je da plati kaznu i naravno oduzimanje dozvole. Međutim u izjašnjenju je uz moju saglasnost naveo da sam ja vozila, te je tako vozačka dozvola meni oduzeta, a on je platio novčanu kaznu. Ja ne radim i egzistencija naše porodice zavisi od njegovog posla za koji mu je neophodna vozačka dozvola - priča Čačanka koja je insistirala na anonimnosti.

Sa ovom pojavom su upoznati i čačanski advokati, međutim tvrde da tek po koji slučaj dospe na sud, što zahteva njihovo angažovanje.

- Ta pojava je postala masovna i mi se sa tim srećemo gotovo svakodnevno. Međutim najveći broj takvih predmeta i ne stigne na sud, već se učinilac dela izjasni i plati kaznu, dok se supruzi ili nekom licu kome vozačka dozvola nije nužna, izrekne mera zabrane upravljanja vozilom. Svi su svesni da je davanje lažnog iskaza nedozvoljeno, međutim, sistemu je važno da je kazna plaćena i postupak zatvoren.

- Verodostojnost date izjave ko je u trenutku učinjenog prekršaja bio za volanom, niko ne proverava - rekla je Katarina Đurakić, advokat iz Čačka.

Davanje lažnog iskaza za učinjen prekršaj u saobraćaju, kažu advokati, moguće je jedino u slučajevima kada prekršaj zabeleže kamere. Advokatska praksa kaže da to najčešće rade supruge kako bi zaštitile muževe, međutim vozači su do te mere razradili prevaru sIstema da se u praksi sreću neverovatni slučajevi.

- Ko nema ženu ima pokojnika, tačnije počinioci prekršaja često pribegavaju da u izjašnjenju navedu osobu, obično bližeg srodnika koji više nije među živima, ali jeste bio u vreme nastanka prekršaja. Najveći problem je što niko ne proverava verodostojnost date izjave, već čim se kazna plati i dozvola oduzme, slučaj se zatvara - rekla je advokatica Irena Ilić koja dodaje da u advokatskoj praksi nije zabeležen slučaj da je neki muškarac na sebe preuzeo prekršajnu odgovornost svoje supruge.

Zvaničih podataka o tome koliko je žena ostalo bez vozačke dozvole zbog učinjenog prekršaja svog supruga, nema, ali i saobraćajni policajci u Čačku znaju da ova pojava postoji.

- Obično to rade žene koje ne voze, ali imaju vozačku dozvolu. Tako imamo dame koje nikad nisu sele za volan ali imaju kaznene poene. Nekada to rade i za decu, međutim, kao roditelj mogu da im poručim da im time ne pomažu, već naprotiv, šteta može biti kobna - rekao nam je jedan čačanski policajac dodajući da praksa pokazuje da žene ređe od muškaraca krše Zakon o bezbednosti u saobraćaju, te da su retke prilike kada su neku damu zaustave zbog nasilničke vožnje ili sličnog prekršaja.