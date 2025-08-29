Slušaj vest

U sredu je bilo pripremno veče, a juče glavni dan pa su došli ljudi iz Podrinja, Rađevine, Azbukovice kao i susedne Republike Srpske. Prodavaca je bilo sa svih strana toliko da su zauzeli obe strane ulice, od klubačke škole pa do vašarišta gde je vrilo kao u košnici.

Ponuda po sistemu ‘’od igle do lokomotive’’, sve se prodaje, od zarđalog alata do zavesa, odeće, obuće, vojničkih uniformi, veša, tepiha, i, naravno nezaobilaznog pića i ića. Na sve strane prodavci hvale robu i na svakoj tezgi su ‘’akcije’’. ‘’Ajmo, narode, akcija, pala cena do kolena’’, galami jedan prodavac jastuka i posteljine, a drugi pocepa grlo ponavljajući ‘’pet sunđera sto dinara’’.

‘’Pitaj, gledaj, kupuj zavese, nemoj da smo džaba dolazili’’, poziva jedan mladić nudeći zavese svih dužina i dezena po 200 dinara za metar, a može i manje ako se ‘’nađemo’’ jer su ‘’šok cene’’.

Kome trebaju čarape, gaće ili brushalteri na panađuru će sve to naći, a kvalitet nije upitan. Sve odlično i sto odsto pamuk, majke mi, što reče jedna prodavačica. Bokserice sto dinara, ali na drugom mestu nude tri komada za 500, gaće idu po tri komada za 250, dok su brusevi 250 gde je akcija, ili 300 komada, gde nije.

Na jednom mestu se prodaju bambusove čarape, 100 odsto pamučne, pet pari 500 dinara, a isto košta isti broj pari austrijskih, četiri para turskih, naravno ,pamučnih išle su za 200 dinara, dok su termo čarape bile 500, ali šest pari. Mogao se naći i paket 12 pari čarapa za pola hiljadarke.

1/12 Vidi galeriju Velikogospojinski vašar u Loznici Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Bilo je i turskih peškira, ‘’izuzetno kvalitetnih zavesa’’, parfema što mirišu bolje nego ‘’originalni’’ koji sa 2.000 za sekund cenkanja ’’padnu’’ na hiljadu, sečki za pečenje od nekoliko desetina evra, kao haljina za trista dindži.

- Nije kao nekad, sad se više gleda, a manje hvata za džep. Nemam pojma, da li nema narod para, ili nosi zmiju u novčaniku. Ima zarade, ali nije kao pre – jada se jedna prodavačica čarapa i donjeg veša došla čak iz Pazara.

Na vašaru kako pada noć roditelji sa decom odlaze, a stižu oni koji će pod šator da klopaju i zakite harmoniku, a još bolje pevačicu. Na vašaru se ogladni, a takve su čekale pljeskavice po 400 dinara, na drugom mestu bile su 50 dinara jeftinije uz’’ sva pića po 300’’, a pored tri ražnja okićena prasićima i jagom, rekli su da za kilogram jagnjećeg pečenja treba izbrojati 2.500, a prasećeg 2.000 dinara, pa ko

voli nek izvoli.

Normalno, gde će vašar bez muzike pa dok sve okolo cvrči i miriše na pečenje odjekuje ‘’Stani malo čoveče prokleti, nećeš ništa u zemlju poneti, sve nas čeka, Svetoga mi Petra, dva metra bez geometra’’. Nezaobilazni deo dekora su naduvani tobogani i zamkovi, svakojaki luna parkovi, veliki i mali ringišpili, tramboline, vozić, bandži džamping, lopte na vodi ili, ali ozbiljno i, ‘’simulator virtuelne realnosti’’. Cena žetona od 150 do 300 kako gde.

Muva se narod, kupuje šta treba, ali i šta ne treba jer vašarska groznica omami lako pa se tek kod kuće vidi gde su pare otišle.

Loznica je poznata po Vidovdanskom i Velikogospojinskom vašaru, sa kojih se svi vrate sa po nekom kesom kupljenih stvari. Ako ništa bar se nešto pojede, ili uzme šećerna vuna najmlađima. Prođe još jedan vašar, sada u Loznici sledi pauza do narednog Vidovdana, a onda ‘’Jovo, nanovo’’, juriš u vašarsku gužvu koja ima svojih čari.