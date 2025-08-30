Slušaj vest

U znak priznanja za izuzetne rezultate, u Lučanima je danas održan svečani prijem za vukovce i đake generacije iz osnovnih i srednje škole sa teritorije opštine.

Predsednica Skupštine opštine Lučani, Vesna Stambolić, uručila je najboljim učenicima laptop računare i istakla da lokalna samouprava nastavlja praksu nagrađivanja pokrenutu pre tri godine.

- Danas opština Lučani nastavlja lepu praksu koju smo započeli pre tri godine. Našim dragim vukovcima uručeni su laptop računari koji će im koristiti u nastavku školovanja. Trudimo se da obezbedimo uslove za bolji društveni život mladih u Lučanima i otvaramo mogućnosti da se po završetku školovanja vrate u svoju opštinu, gde će imati dobre uslove života i rada - poručila je Stambolić.

Laptopove je dobilo ukupno 12 učenika: Jana Ćebić i Jovan Stojić iz Srednje škole „Dragačevo“ Guča, Antonija Kovačević, Anđelina Vukajlović, Milica Urošević i Milica Domanović iz OŠ „Milan Blagojević“ Lučani, Natalija Tomić i Mladen Vilotijević iz OŠ „Akademik Milenko Šušić“ Guča, Anđela Radović i Danka Plazinić iz OŠ „Goračići“, kao i Veljko Lazarević i Luka Seničanin iz OŠ „Kotraža“.

Ovim gestom lokalna samouprava pokazala je da ulaže u budućnost mladih i šalje poruku da trud i rad ne ostaju neprimećeni.