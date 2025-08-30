Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva danas, 29. avgusta, obeležava praznik posvećen Svetom Romanu Đuniskom, podvižniku i molitveniku iz 9. veka, čije se mošti nalaze u manastiru Svetog Romana sa hramom posvećenim Blagovestima Presvete Bogorodice, kod Đunisa, u kojem se nalazi Grob Svetitelja.

Ovo je jedan od najstarijih srpskih manastira i jedna od 77 svetinja Mojsinjske Svete Gore, u blizini Južne Morave, u čijim se šumama podvizavao Sveti Roman Đuniski. U manastirskom kompleksu, nalazi se Zvonik, koji je do početka 20. veka bio bolnica za duševne bolesnike, a u vreme Deligradske bitke, početkom 19. veka bio bolnica za ranjenike.

U Porti manastira nalazi se Spomen-ploča ruskim dobrovoljcima i grofu pukovniku Nikolaju Rajevskom, koji je poginuo u Srpsko turskom ratu u Gornjem Adrovcu, kod Aleksinca.

Ovaj praznik proslavlja se u svim pravoslavnim crkvama, a naročito svečano u samom manastiru, gde se vekovima prenosi predanje o čudotvornim isceljenjima posredstvom svetiteljevih molitvi. Vernici svedoče da su mnogi oboleli, pa i oni koji su do svetinje doneti u besvesnom stanju, odlazili iz manastira zdravi.

Sveti Roman se, prema predanju, upokojio oko 888. godine, i smatra se jednim od svetih Sinaita.

Manastir Svetog Romana nalazi se na desnoj obali Južne Morave, nedaleko od Đunisa, i pripada Eparhiji niškoj. Ubraja se među najstarije u Srbiji, jer se prvi put pominje u hrisovulji vizantijskog cara Vasilija II s početka 11. veka.

Ovaj praznik za vernike predstavlja podsećanje na snagu vere i posvećenosti, naročito u teškim vremenima. I danas se u njegovu čast održavaju posebne crkvene službe i okupljanja, a narod dolazi pred njegove mošti da se pomoli za zdravlje i duhovnu snagu, uveren da molitve Svetom Romanu i dalje imaju moć da donesu isceljenje i utehu.