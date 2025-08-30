Slušaj vest

Potresan događaj na Tamišu od 12. avgusta, kada je vozač skutera u više navrata naletao na decu iz Kajak kanu kluba Pančevo i njihovog trenera, uslovio je mere koji bi trebalo da ubuduće spreče slične incidente na reci.

Naime, na Tamišu su sada, od ušća u Dunav do drumskog mosta u centru Pančeva, zabranjeni upotreba skutera, skijanje na vodi, kao i vožnja koja izaziva talase i povlačenje vode.

Dozvoljena brzina kretanja plovila ograničena je na 6 km/h.

Kako je saopšteno iz Gradske uprave Pančeva, ove hitne mere bezbednosti usvojene su na sastanku koji je, na inicijativu Grada, održan sa predstavnicima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Luke kapetanije Pančevo, Pokrajinske inspekcije za bezbednost plovidbe, Komunalne milicije, VPD "Tamiš – Dunav" i nadležnih sekretarijata Gradske uprave.

Na sastanku je zaključeno da je neophodno hitno postavljanje obalnih oznaka u skladu sa novim režimom plovidbe, kao i upoznavanje javnosti sa novim merama putem lokalnih medija i direktnim obilaskom nautičkih udruženja. Ustanovljeno je da znakovi upozorenja treba da se postave na prevodnici, što je i sprovedeno u delo.

Takođe je dogovoreno da Komunalna milicija, u saradnji sa Lučkom kapetanijom, organizuje akcije nadzora primene novih propisa.