Kod spomenika potpukovniku Veselinu Misiti, na starom delu lozničkog groblja, danas će, u jedanaest sati, biti održan verski obred, a potom uslediti ceremonija polaganja venaca povodom obeležavanje 84. godišnjice prvog oslobođenja Loznice u Drugom svetskom ratu i pogibije čoveka koji je komandovao tom akcijom. Položiće ih predstavnici Vojske Srbije i kasarne ‘’Podnarednik Momčilo Gavrić“ u Klupcima, Grada Loznice, lozničkog Centra za kulturu ‘’Vuk Karadžić“ i udruženja građana koja neguju tradiciju oslobodilačkih ratova.

Podsetimo, poslednjeg dana avgusta 1941. Loznica je samo nekoliko meseci od početka rata postala prvo veće oslobođeno mesto od Nemaca u porobljenoj Evropi, a sloboda je trajala četrdeset dana. Predvođeni Misitom, potpukovnikom Vojske Kraljevine Jugoslavije (VKJ), napad su izveli ustanici, vojni obveznici i civili koji su oslobodili varoš i zarobili 93 nemačka vojnika. Tokom borbe Misita je smrtno pogođen iz mitraljeza, a ustanici su imali osam poginulih i četiri ranjena. On je u 33. godini postao najmlađi major VKJ, u 37. potpukovnik, odlikovan je više puta, a posle pogibije i ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima Prvog stepena i posmrtno unapređen u pukovnika.

Veselin Misita Foto: Kurir.rs/T. Ilić

U Loznici je njegova bista postavljena krajem 1998, priča o njemu je deo stalne postavke Muzeja Jadra od pre desetak godina, a od pre sedam njegovo ime nosi ulica na Lagatoru. Inače, nedavno je Gradsko veće odlučilo da bista Veselina Misite bude preseljena u blizini mesta njegove pogibije, u centar grada.

U Drugom svetskom ratu Loznicu su konačno oslobodile partizanske jedinice 23. septembra 1944. godine.