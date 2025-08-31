Slušaj vest

- Udruženje penzionera Grada Kruševca broji oko 10.000 članova od oko 30.000 penzionera na ovoj teritoriji. U ovoj godini organizovalo je veći broj aktivnosti u oblastima kulture, sporta i zabave. Najvažniji projekat koji je ono organizovalo je izgradnja letnje bašte, koja će biti svečano otvorena u nedelju 31. avgusta u 12 sati. Očekujemo prisustvo ministra odbrane Bratislava Gašića, profesora u penziji dr Andrije Savića, predsednika sa delegacijom Saveza penzionera Srbije, kaže Jovan Vesić, predsednik Udruženja penzionera Grada Kruševca.

Udruženje je u julu vodilo pregovore sa Domom zdravlja Kruševac da se u postojećoj ambulanti angažuje lekar opšte prakse tri puta nedeljno, a jedan dan u nedelji po jedan lekar specijalista i da se menjaju po različitim specijalnostima.

- Vodimo pregovore sa trgovinskim lancima za nabavku životnih namirnica, zimnice i drugih potrebština penzionera. Dajemo ogrev na deset rata bez kamate, a započela je i isporuka ogrevnog drveta, uglja i peleta. Podelili smo više od hiljadu paketa za penzionere, čije penzije ne prelaze 27.000 dinara. Bašta koju smo završili i u nedelju je svečano otvaranje namenjena je za kulturne i druge manifestacije, druženje, zabavu i jeftinu prehranu, ističe Vesić.

Penzioneri u Kruševcu

Za deveti septembar planirano je održavanje tradicionalne manifestacije „Bagdalijade“ - sportska takmičenja u sledećim disciplinama: pikado, bacanje lopte u koš, šutiranje na male golove, brzo hodanje i šah. Najbolje dve ekipe idu na republičko takmičenje u Vrnjačku Banju.

- Udruženje u svom sastavu ima KUD „Dragan Toković“ sa oko 30 članova angažovanih u folklornu i muzičku sekciju, ima frizerski salon, šah klub, a svakog meseca organizuje proslave i razna druženja. Svakog meseca organizujemo putovanja i obilazak značajnih kulturno-istorijskih spomenika, manastira, banja i drugih destinacija. Za 19. septembar smo planirali putovanje u Manastir Tumane, a zatim i krstarenje brodom od Beograda do Đerdapa.

Udruženje je u maju obavilo bratimljenje sa udruženjima penzionera iz Arilja i Kuršumlije, a planirane su uzajamne posete. Međunarodni festival folklora „Ja imam talenat“ održaće se 14. oktobra, a učestvovaće oko deset ekipa iz Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije,

Republike Srpske (BiH), Mađarske i Rumunije, zaključuje predsednik.