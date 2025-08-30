Slušaj vest

Vence su položili predstavnici Vojske Srbije i kasarne ‘‘Podnarednik Momčilo Gavrić“ u Klupcima, Grada Loznice, lozničkog Centra za kulturu ‘‘Vuk Karadžić“ i udruženja građana koja neguju tradiciju oslobodilačkih ratova.

Prošla su vremena kada se, iz različitih razloga, ovaj dan pomalo i u tajnosti obeležavao, a isto tako se izgovaralo ime Veselina Misite, rekao je Marko Jovanović, član Gradskog veća.

- Došlo je vreme kada sa ponosom možemo da kažemo da je Misita oslobodio Loznicu sa ustanicima i tada život položio na oltar otadžbine. Sabrali smo se danas da odamo počat ovom velikom srpskom junaku, ali i da se setimo svih boraca, ustanika, srpskih četnika koji su tog 31. avgusta oslobodili Loznicu. Naš grad će sa ponosom uvek obeležavati ovaj dan, sećati se pukovnika Misite i njegovih

saboraca. Nedavno smo pokrenuli proceduru da se Misitina spomen bista postavi u centar grada, tamo gde je jurišajući i poginuo. Time pokazujemo odnos grada, prema Misiti, 31. avgustu i svim onim zaboravljenim junacima koji su položili živote za slobodu otadžbine. Dok je nas Misitino i ime svih poginulih boraca izgovaraće se ponosno i ovaj dan obeležavati na dostojanstven način – rekao je Jovanović.

O Misitinom životnom putu i oslobođenju Loznice govorio je Srboljub Opačić predsednik lozničkog Udruženja ravnogorskog pokreta ‘‘Veselin Misita’‘. Podsetimo, poslednjeg dana avgusta 1941. Loznica je postala prvo veće oslobođeno mesto od Nemaca u tada porobljenoj Evropi. Pod komandom Veselina Misite, potpukovnika Vojske Kraljevine Jugoslavije (VKJ), napad su izveli ustanici koji su oslobodili varoš i zarobili 93 nemačka vojnika. Ustanici su imali osam mrtvih i četiri ranjena, a Misita je tokom borbe poginuo.

On je u 33. godini postao najmlađi major VKJ, u 37. potpukovnik, odlikovan je više puta, a posle pogibije i ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima Prvog stepena i posmrtno unapređen u pukovnika.

Krajem 1998. u Loznici je postavljena njegova bista, od pre desetak godina je priča o njemu deo stalne postavke Muzeja Jadra, a od pre sedam njegovo ime nosi ulica na Lagatoru.