Muzika preuzima Novi Sad: počeo Festival uličnih svirača



Novi Sad je sinoć otvorio vrata 25. Festivala uličnih svirača, a narednih dana posetioci će na više gradskih lokacija moći da otkriju raznovrstan muzički program i nesvakidašnje nastupe.



Koncerti i performansi održavaju se u dvorištu hotela "Vojvodina" , Puberaju, knjižari Bulevar Books, Dunavskom parku, na košarkaškom terenu u Sokolskom domu, kod Gradske biblioteke u Dunavskoj ulici i u Katoličkoj porti.



Publika će moći da čuje Modern Quartet plays Suba, projekat posvećen legendarnom Mitru Subotiću Subi, da prisustvuje debitantskom nastupu novosadskog dua Zubi, kao i da uživa u energiji benda Weird Fishes i disko zvuku hrvatskog muzičara Peki Peleta. Poseban doživljaj donosi i muzičko-scenski performans The Tall Chinese.



Za kraj avgusta planiran je i koncert gde će 28. avgusta nastupa Mapo Keys, autorski pop-fank projekat džez pijaniste Filipa Bulatovića.



Festival traje tokom celog vikenda i obećava jedinstvenu atmosferu na ulicama grada.