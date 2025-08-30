Slušaj vest

Koncerti i performansi održavaju se u dvorištu hotela "Vojvodina" , Puberaju, knjižari Bulevar Books, Dunavskom parku, na košarkaškom terenu u Sokolskom domu, kod Gradske biblioteke u Dunavskoj ulici i u Katoličkoj porti.

Publika će moći da čuje Modern Quartet plays Suba, projekat posvećen legendarnom Mitru Subotiću Subi, da prisustvuje debitantskom nastupu novosadskog dua Zubi, kao i da uživa u energiji benda Weird Fishes i disko zvuku hrvatskog muzičara Peki Peleta. Poseban doživljaj donosi i muzičko-scenski performans The Tall Chinese.

Festival uličnih svirača, Novi Sad Foto: Kurir

Za kraj avgusta planiran je i koncert gde će 28. avgusta nastupa Mapo Keys, autorski pop-fank projekat džez pijaniste Filipa Bulatovića.

Festival traje tokom celog vikenda i obećava jedinstvenu atmosferu na ulicama grada.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaNAJVEĆA URBANA KOLONIJA RODA U EVROPI JE U NOVOM SADU - 61 gnezdo nalazi se na stubovima napuštenog industrijskog objekta, a ovo su pravila ako ih posećujete
Screenshot 2025-08-06 163426.png
SrbijaĐORĐE JE SEDEO U DVORIŠTU KAD JE VIDEO DA KULJA DIM: Seo na motor i za tili čas bio u borbi sa vatrenom stihijom: Po boji dima, znao sam šta je (VIDEO)
Screenshot 2025-08-26 183837.jpg
SrbijaMODERAN OBJEKAT ZA 1.600 ĐAKA U NASELJU SATELIT: Za završetak škole "Miloš Crnjanski" u Novom Sadu izdvojeno još 144 miliona dinara
0605 shutterstock_2466836605.jpg
SrbijaSVE POPULARNIJA DESTINACIJA ZA TURISTE! Spas od svakodnevice uz pecanje, jahanje i domaću kuhinju, a CENE ZA SVAČIJI DŽEP
salas-2.jpg
eupravozatoNenad iz Futoga našao način kako da što bolje tretira svoju njivu: Pokrenuo eksperiment i iznenadio se rezultatima
10041.jpg

Muzika preuzima Novi Sad: počeo Festival uličnih svirača

Novi Sad je sinoć otvorio vrata 25. Festivala uličnih svirača, a narednih dana posetioci će na više gradskih lokacija moći da otkriju raznovrstan muzički program i nesvakidašnje nastupe.

Koncerti i performansi održavaju se u dvorištu hotela "Vojvodina" , Puberaju, knjižari Bulevar Books, Dunavskom parku, na košarkaškom terenu u Sokolskom domu, kod Gradske biblioteke u Dunavskoj ulici i u Katoličkoj porti.

Publika će moći da čuje Modern Quartet plays Suba, projekat posvećen legendarnom Mitru Subotiću Subi, da prisustvuje debitantskom nastupu novosadskog dua Zubi, kao i da uživa u energiji benda Weird Fishes i disko zvuku hrvatskog muzičara Peki Peleta. Poseban doživljaj donosi i muzičko-scenski performans The Tall Chinese.

Za kraj avgusta planiran je i koncert gde će 28. avgusta nastupa Mapo Keys, autorski pop-fank projekat džez pijaniste Filipa Bulatovića.

Festival traje tokom celog vikenda i obećava jedinstvenu atmosferu na ulicama grada.