- U Ulici Devet Jugovića oboreno je drvo koje je samo pukom srećom izbeglo da padne na automobile i pešake. Uspeo sam u poslednjem trenutku da izbegnem pad drveta. Nije oštetilo auto, ali je moglo da izazove katastrofu. Da je neko bio ispod, tragedija bi bila neminovna, kaže za RINU vozač iz Čačka.

Slična situacija zabeležena je i u selu Mrčajevci, gde je nevreme ostavilo iza sebe polomljeno drveće i zakrčene ulice.

- Vetar je nosio sve pred sobom, ljudi su bili u strahu da će stabla pasti i na kuće, a ne samo na trotoare. Jedno auto je baš oštećeno zbog pada stabla, rekli su meštani Mrčajevaca.

Zbog novih padavina koje zahvataju zapadnu Srbiju, vozačima se upućuje apel da budu maksimalno oprezni tokom vožnje, jer postoji opasnost od novih padanja stabala i granja.