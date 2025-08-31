Slušaj vest

Ovaj događaj, koji se s pravom može nazvati susretom lepote i inteligencije, okupio je devojke koje su pored fizičke lepote pokazale i šarm, talenat, samopouzdanje i pronicljivost.

Za Miss Gornjeg Milanovca proglašena je Kristina Mladenović, koja je plenila i osmehom i držanjem.

- Nisam očekivala pobedu, jer su sve devojke zaista prelepe. Bukvalno svaka od njih zrači i unutrašnjom i spoljašnjom lepotom, što je veoma bitno i dragoceno, rekla je za RINU Kristina.

Titula prve pratilje pripala je Sofiji Bajčetić, koja je istakla da su pripreme za ovakvo takmičenje izuzetno zahtevne, ali i da su posvećenost i odgovornost ključni.

Druga pratilja bila je Kristina Spalević, koja je naglasila da „lepota nikada ne sme biti jedini kriterijum, ali da je važno znati kako je na pravi način predstaviti“.

Snažan primer kolegijalnosti i lepote duha pokazala je Anđela Plavšić, misica iz Knjaževca, koja je došla u Gornji Milanovac da pruži podršku svojim koleginicama.

- Žiri je bio izuzetno pravedan, a ja sam presrećna zbog Kristine i svih mojih prijateljica. Bilo je devojaka koje su učestvovale i ranije, u mom Knjaževcu, a sada su dobile priliku da pokažu napredak i ostvare svoje želje, rekla je Anđela.

⁠

Članovi žirija imali su težak zadatak – da među brojnim harizmatičnim i talentovanim učesnicama izaberu onu koja će poneti titulu.

- Sve te prelepe i posebne devojke svesti na brojke zaista je teško, jer svaka dama ima nešto svoje i neponovljivo, istakla je Zorica Milosavljević, član žirija i modna kreatorka studija „Texland“.

1/3 Vidi galeriju Mis Gornjeg Milanovca Kristina Mladenović Foto: RINA

Poseban pečat večeri dala je i Vesna De Vinča, koja već tri decenije vodi ovaj prestižni izbor. Ona je podsetila da su neke od najpoznatijih svetskih dama započele svoju karijeru upravo kao misice.

- Inteligencija, lepota, talenat i stav su spoj koji menja svet. Sofija Loren je bila miss, Đina Lolobriđida je bila miss, Hali Beri je bila miss, Šeron Stoun, koja ima najveći koeficijent inteligencije u Holivudu, bila je miss, pa čak i Opra Vinfri. Ljudi to često ne znaju. Ovaj izbor je zapravo šansa mladim devojkama da zakorače u javni život i izgrade se u različitim domenima. Žiri je bio odličan i raznovrstan, a gotovo jednoglasno smo glasali za Kristinu, kazala je Vesna.

Polufinale u Gornjem Milanovcu još jednom je pokazalo da izbor za „Miss Srbije“ prevazilazi okvire samog takmičenja u lepoti, to je događaj koji promoviše kulturu, inteligenciju, talenat i humanost mladih žena koje će sutra biti uzor budućim generacijama.