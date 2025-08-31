Slušaj vest

Dani Vranja nastavljeni su u petak prezentacijom vranjskih specijaliteta na Trgu Staniše Stošića u tom gradu. Vične vranjske domaćice imale su šta i da pokažu. Čitava paleta čuvenih vranjskih pita, pogača, salata paprika pripremljenih na više načina, njihovih ruku delo, našla se se na štandu učesnica.

One su predstavile svoje “đakonije” i pozvale prisutne na degustaciju.

Na prezentaciji vranjskih specijaliteta učestvuje i Blagica Krstić (70) iz sela Bujkovac kod Vranja. Pripremila je samsu, propeć, projice, punjenu, ali I kiselu papriku, lučen pasulj, pogaču, moravsku salatu, rolat, crvence, sarmu, krem pitu.

Otkriva kako je postala majstor u kuhinji ali i sa oklagijom.

“Kao i uvek neprevaziđena je samsa. Pola sata je pripremam, a onda ispečem “, objašnjava Blagica. Samsu je kaže naučila da pravi po receptu svoje bake I majke.

“Kad jednom naučiš nikad ne zaboravljaš. Običaji se nasleđuju, Navike stičeš, praksu, a umeće se prenosi sa kolena na koleno”, kaže Blagica.

Foto: Kurir/T.S

Na štandu pored je i domaćica Zorica Arsić iz Vranja. Pored svih jela tu su i slatke brdarice za sladokusce koje je pripremila. Zorica otkriva šta najviše voli da sprema, a šta da jede:

“Volim sve da jedem i sve da spremam, Najviše volim da mesim, a da jedem tavče na gravče”, otkriva Zorica.

Nadica Trajković, vaspitačica u penziji u svojoj ponudi ima pogaču, taranu sa piletinom , samsu , loptice sa sirom i slanu tortu.

Tulumbe, samsu i lučen pasulj pripremila je Nadica Dimitrijević iz Levosoja kod Bujanovca.

Posne paprika pripremila je Dragica iz Žitorađe kod Niša, pored svih ostalih vranjskih specijaliteta

“Tu sam zato što volim prvenstveno da se družim. Odnedavno sam u Vranju, ne znam sva vaša pravila u kuvanju, ali sam se potrudila. Pripremila sam I posne paprike Neko posti možda”, kaže Dragica.

1/8 Vidi galeriju Dani Vranja Foto: Kurir/T.S

Na Danima Vranja na prezentaciji vranjskih specijaliteta je I Udruženje Makedonaca “Goce Delčev” iz Vranja .

Predsednik Peco Ristevski kaže da je prelepo i da su angažovali mlade.

“Želimo da podržimo Grad Vranje i manifestaciju svojim aktivnostima i učešćem. Hrana je predobra, tu je i makedonska muzika i nošnja, kaže Ristevski.

U donjem delu šetališta na kulturno-turističkoj manifestaciji grada predstavljena je izložba ,,Dani Vranja kroz vreme”.

Na maloj bini upriličeno je književno veče spisateljice Ane Atanasković, a od 20 časova predstava ,,Uvela ruža“, u Muzej kući Bore Stanković.