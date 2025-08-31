Početak osamnaeste sezone na gradskom kupalištu, kojim upravlja Ustanova za fizičku kulturu " Lagator ", delovao je obećavajuće, ali je od sredine jula leto postalo promenjivo i pokvarilo konačan ishod. Sezona je, kao i uvek, počela na Dan grada, 16. juna, i u prvih mesec dana prodato je oko 16.000 ulaznica i poseta bila bolja nego lane u istom periodu.

- Dobro je počelo, ali je nakon mesec dana rada vreme postalo nestabilno i osetno uticalo na posetu. Do danas imamo 30.500 prodatih ulaznica, kao i 225 sezonskih, i to je to pošto je ovaj vikend kišan. Koliko neki vole dolazak na kupalište potvrđuje što je i jutros došlo petnaestak kupača, iako je bilo oblačno i navaljena kiša. Ovo je jedna od slabijih sezona u poslednjih četiri, pet godina, ali sve u svemu nije loša. Najvažnije nam je da je još jedno leto na našim bazenima prošlo bez povreda kupača, sve je proteklo kako treba, a već uobičajeno, prema redovnim analizama šabačkog Zavoda za javno zdravlje kvalitet vode je konstantno bio dobar. Ove sezone je 120 mališana neplivača završilo besplatnu, osnovnu obuku, a 80 se obučilo u stilovima plivanja, tako da je od otvaranja kupališta 2008. osnovnu obuku plivanja prošlo oko četiri i po hiljade dečaka i devojčica - rekao je upravnik kupališta Stefan Mitrić.