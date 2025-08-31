VARLJIVO LETO SMANJILO POSETU Završena 18. kupališna sezone na Lagatoru u Loznici: Evo koliko je bila poseta ove sezone
Početak osamnaeste sezone na gradskom kupalištu, kojim upravlja Ustanova za fizičku kulturu "Lagator", delovao je obećavajuće, ali je od sredine jula leto postalo promenjivo i pokvarilo konačan ishod. Sezona je, kao i uvek, počela na Dan grada, 16. juna, i u prvih mesec dana prodato je oko 16.000 ulaznica i poseta bila bolja nego lane u istom periodu.
- Dobro je počelo, ali je nakon mesec dana rada vreme postalo nestabilno i osetno uticalo na posetu. Do danas imamo 30.500 prodatih ulaznica, kao i 225 sezonskih, i to je to pošto je ovaj vikend kišan. Koliko neki vole dolazak na kupalište potvrđuje što je i jutros došlo petnaestak kupača, iako je bilo oblačno i navaljena kiša. Ovo je jedna od slabijih sezona u poslednjih četiri, pet godina, ali sve u svemu nije loša. Najvažnije nam je da je još jedno leto na našim bazenima prošlo bez povreda kupača, sve je proteklo kako treba, a već uobičajeno, prema redovnim analizama šabačkog Zavoda za javno zdravlje kvalitet vode je konstantno bio dobar. Ove sezone je 120 mališana neplivača završilo besplatnu, osnovnu obuku, a 80 se obučilo u stilovima plivanja, tako da je od otvaranja kupališta 2008. osnovnu obuku plivanja prošlo oko četiri i po hiljade dečaka i devojčica - rekao je upravnik kupališta Stefan Mitrić.
Ovoga leta posetioce dečjeg i olimpijskog bazena sačekalo je tridesetak velikih suncobrana i isto toliko malih, više ne može da stane, kao i stotinak ležaljki, a o bezbednosti posetilaca i radu kupališta brinulo je devet licencirani spasilaca, dve medicinske sestre, četiri redara, pet čistačica i tri radnika u filterskoj stanici, ukupno dvadesetak ljudi. Cene su bile iste kao i prošloga leta. Za decu do sedam godina ulaz je ostao besplatan, dnevna ulaznica bila je 200 dinara, sezonska za đake i studente 3.500, a za odrasle 4.500 dinara.
Ovde je lani prodato oko 38.500 ulaznica što je druga najbolja sezona od otvaranja, a ni ovoga leta nije nadmašena rekordna 2012. sa oko 44 hiljade kupača. Sezona se zvanično završava sutra, 31. avgusta, i bez obzira kakvo vreme bude u septembru neće biti produžavana.
Kurir.rs