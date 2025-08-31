Slušaj vest

Početak osamnaeste sezone na gradskom kupalištu, kojim upravlja Ustanova za fizičku kulturu "Lagator", delovao je obećavajuće, ali je od sredine jula leto postalo promenjivo i pokvarilo konačan ishod. Sezona je, kao i uvek, počela na Dan grada, 16. juna, i u prvih mesec dana prodato je oko 16.000 ulaznica i poseta bila bolja nego lane u istom periodu.

- Dobro je počelo, ali je nakon mesec dana rada vreme postalo nestabilno i osetno uticalo na posetu. Do danas imamo 30.500 prodatih ulaznica, kao i 225 sezonskih, i to je to pošto je ovaj vikend kišan. Koliko neki vole dolazak na kupalište potvrđuje što je i jutros došlo petnaestak kupača, iako je bilo oblačno i navaljena kiša. Ovo je jedna od slabijih sezona u poslednjih četiri, pet godina, ali sve u svemu nije loša. Najvažnije nam je da je još jedno leto na našim bazenima prošlo bez povreda kupača, sve je proteklo kako treba, a već uobičajeno, prema redovnim analizama šabačkog Zavoda za javno zdravlje kvalitet vode je konstantno bio dobar. Ove sezone je 120 mališana neplivača završilo besplatnu, osnovnu obuku, a 80 se obučilo u stilovima plivanja, tako da je od otvaranja kupališta 2008. osnovnu obuku plivanja prošlo oko četiri i po hiljade dečaka i devojčica - rekao je upravnik kupališta Stefan Mitrić.

Foto: UFK Lagator

Ovoga leta posetioce dečjeg i olimpijskog bazena sačekalo je tridesetak velikih suncobrana i isto toliko malih, više ne može da stane, kao i stotinak ležaljki, a o bezbednosti posetilaca i radu kupališta brinulo je devet licencirani spasilaca, dve medicinske sestre, četiri redara, pet čistačica i tri radnika u filterskoj stanici, ukupno dvadesetak ljudi. Cene su bile iste kao i prošloga leta. Za decu do sedam godina ulaz je ostao besplatan, dnevna ulaznica bila je 200 dinara, sezonska za đake i studente 3.500, a za odrasle 4.500 dinara.

Ovde je lani prodato oko 38.500 ulaznica što je druga najbolja sezona od otvaranja, a ni ovoga leta nije nadmašena rekordna 2012. sa oko 44 hiljade kupača. Sezona se zvanično završava sutra, 31. avgusta, i bez obzira kakvo vreme bude u septembru neće biti produžavana.

