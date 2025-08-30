Slušaj vest

Požar koji je pre sat vremena krenuo iz Glasovika, te se proširio ka Kožincu, sada usled vetra ide ka Starom Momčilovu, u Opštini Žitorađa.

U Kožincu je vatrom zahvaćeno nekoliko kuća. Izašao je iz kožinskog potoku, pa ide i ka Žitnom potoku. Nestala je struja i u Žitnom potoku, a požar se neverovatno brzo širi zbog vetra.

- Moguće je da će da se spoji sa prostorom koji je ranije goreo, što će biti spas - svedoči meštanin Starog Momčilova koji je na terenu.

Trenutno je, prema količini dima koja se vidi sa svih strana, zahvaćen veliki deo.

Kako sazajemo, iz Žitnog potoka se vidi i požar ka Bublici, ali nije moguće tačno proceniti lokaciju.