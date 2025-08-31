OD DANAS PRIVREMENO ZATVOREN OVAJ DEO NOVOG SADA Gradi se magistralni vrelovod: Evo kako će se izvoditi radovi u fazama
Javno komunalno preduzeće "Novosadska toplana" Novi Sad u ponedeljak, 1. septembra, počinje radove na izgradnji magistralnog vrelovoda kroz Jastrebačku ulicu i priključka za objekat u Ulici Jovana Popovića 59-61.
Zbog pomenutih radova, prema Rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, privremeno će biti izmenjen režim saobraćaja prema sledećim fazama:
Faza 1 – privremeno se zabranjuje saobraćaj u Jastrebačkoj ulici, od broja 43 do raskrsnice sa Ulicom Jovana Popovića.
Zabrana saobraćajau prvoj fazi odnosi se na period od 1. septembra do 30.septembra 2025.
Faza 2 – privremeno se zabranjuje saobraćaj u Ulici Jovana Popovića, od raskrsnice sa Jastrebačkom ulicom do novoizgrađenog objekta.
Zabrana saobraćaja u drugoj fazi odnosi se na period od 18. septembra do 30. oktobra 2025. godiine.
Navedeni radovi neće uticati na kvalitet isporuke toplotne energije tokom grejnesezone, mnavodi se u saopštenju JKP Novosadska toplana.
Kurir.rs/Dnevnik