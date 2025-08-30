Slušaj vest

Danas oko 17 časova u gornjem delu grada iznad naselja Ćoška, u blizini Manastira Sveti Nikola u Vranju došlo je do požara na livadi na kojoj se nalaze košnice sa pčelama, nezvanično saznaje Kurir.

Vatrogasno vozilo izašlo je na lice mesta kako bi požar bio lokalizovan. Mesto je nepristupačno zbog uskog puta, i otežava prilaz vatrogasnog vozila.

U Vranju je popodne počelo nevreme, praćeno jakim vetrom i kišom koja će pomoći vatrogascima u gašenju požara. Ekipa Kurira zatekla se na terenu.

Požar u Vranju Foto: Kurir.rs/T.S.

U trenutku kada je počelo nevreme došlo je i do prekida u snabdevanju strujom u gornjem delu grada.