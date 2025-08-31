Slušaj vest

Radmilo Filipović Fića (71) i Jovana Milovanović (31), planinari PSD "Ljukten" iz Trstenika, osvojili su planinski vrh Ararat (5.137 m).

Grupu planinara iz Srbije i Rumunije vodio je prekaljeni veteran ovog sporta iz Predejana Zoran Pavlović Paća, koji se pre dva meseca popeo na najviši vrh Himalaja – Mont Everest (najviši planinski vrh na Zemlji - 8.848 m).

- Jovana Milovanović i ja smo išli preko agencije Zeki Guide iz Turske. Iz Trstenika je sa nama bio i bračni par Nataša Vulić Milanović i Ilija Milanović. Ovo je veliki uspeh za mene u mojoj 71. godini, a nisam imao nikakvih visinskih problema. Iz Trstenika smo krenuli 14. avgusta svojim prevozom do Skoplja, a zatim avionom do Istanbula. Celu noć smo čekali vezu za avion za grad Van, a odatkle taksijem do grada Dogubajazit. U Dogubajazitu obišli smo mesto gde se po predanju nasukala Nojeva barka (Arka). Posetili smo Isak-pašinu džamiju iznad grada, a drugi dan smo nastavili ka baznom kampu. Odatle posle par dana smo produžili prema baznom kampu na 3.200 m, kaže Radmilo Filipović Fića.

Foto: Privatna Arhiva

Dve noći po dolasku u kamp planinari su izvršili visinske pripreme i aklimatizaciju, sat vremena su sedeli i uživali u pogledu na grad i okolinu.

-To je bilo na 4.200 metara, zatim smo se vratili u bazni kamp na 3.300 m, prespavali, pa opet do visinskog logora (4.200 m), a zatim krenuli u ponoć put vrha. Na stazi do vrha smo se penjali pet sati od ponoći do pet ujutru. Staza je dosta fizički zahtevna, puna kamenja i drugih prepreka. Na visini od 4.900 m smo došli do pojasa snega i leda, gde smo morali da na svoje planinarske cipele stavimo dereze i posle pola sata izašli na vrh, gde nas je sačekao orkanski vetar, koji je duvao brzinom većom od 100 km na čas. Zbog toga smo odmah morali da se vratimo zbog vetra i hladnoće i nismo mogli da uživamo u ovom poduhvatu, ističe Fića. Od stotinak ljudi u ekspediciji 30 je izašlo na vrh, a ostalima nije bilo dozvoljeno zbog vremenskih neprilika. Bračni par iz Trstenika je ostao na 3.300 metara, jer je žena bila trudna u petom mesecu trudnoće.

Foto: Privatna Arhiva