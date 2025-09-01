Slušaj vest

Prema rečima dr Dušana Šokorca, direktora ustanove, popunjenost kapaciteta iznosi više od 95%. Pored pacijenata sa uputima fondova zdravstvenog osiguranja i PIO dolaze gosti o svom trošku. Specijalna bolnica raspolaže sa ukupno 510 postelja. Dolaze i strani gosti kao i prethodnih godina.

Najbrojniji su oni koji su ranije dolazili pa su zadovoljni kvalitetom usluga, a među njima su i naši ljudi koji rade u inostranstvu. Odlična je popunjenost i u privatnom sektoru koji koriste usluge ambulantnog lečenja (od 800 do 1.000 mesečno u toku leta) i oni imaju

posebne terapije u odnosu na stacionarne pacijente. Intenzivno se radi na proširenju kapaciteta u terapijskom bloku za eksterne pacijente, a planira se i izgradnja novog stacionara, kao i na uvođenju moderne opreme i tehnologije u proces lečenja i rehabilitacije.

- Specijalna bolnica „Ribarska Banja“ raspolaže hiperbaričnom komorom, a jedina je državna ustanova u Srbiji koja ima robotiku u rehabilitaciji - lokomat. Lokomat je uređaj za robotsku asistiranu rehabilitaciju, čija se primena zasniva na kontrolisanom ponavljanju pokreta, što doprinosi sposobnosti mozga da se nakon bolesti ili povrede moduliše i uspostavi nove veze između nervnih ćelija koje preuzimaju ulogu i funkciju oštećenih. Primenom robotike u rehabilitaciji u mogućnosti smo da našim pacijentima pružimo brz i kompletan oporavak, u skladu sa njihovim neurološkim i funkcionalnim stanjem i potencijalom za oporavak. Primena lokomata se preporučuje pacijentima nakon moždanog udara, onima koji boluju od multiple skleroze, nakon povrede kičmene moždine, kod Parkonsonove bolesti, mišićne distrofije, kao i niza drugih neuroloških poremećaja, ističe dr Dušan Šokorac.

Specijalna bolnica u toku godine organizuje brojne kulturne i sportske manifestacije.

Etno festival se organizuje od 2008. godine, a Dani Vukašina Vuleta Jevtića po 27. put zaredom. Nastupili su pevači Anja Aleksić i Danijel Basailović, specijalni gost koncerta je bio Rade Jorović, pevač tradicionalne šumadijske narodne muzike, kao veliki poštovalac legendarnog Vukašina Vuleta Jevtića, a pevače je pratio orkestar Danila Miladinovića.

U banjskom amfiteatru (dva-tri puta nedeljno) organizuje se muzički program, a drugu godinu zaredom i međunarodna kulturna manifestacija Balkanska folklorijada, čiji je inicijator Miroljub Cara Milanović iz Kaonika. Ovde nastupaju istaknuti pevači, folklorni ansambli i kulturno-umetnička društva, a poslednji je bio trubački orkestar Dejana Jevđića iz Požege.

Bolnica organizuje prolećnu i jesenju likovnu koloniju na kojoj učestvuju akademski slikari i vajari i drugi umetnici.

Otvoreni bazeni su pristupačni svim posetiocima, a noćno kupanje traje od 21-23 sata svake subote. U toku leta radi Sportsko-rekreativni centar „Samar“ koji nudi tri bazena sa termalnom vodom, kafić, poslastičarnicu, terene za odbojku i tenis, a iznajmljuje i bicikle za

brdsko-planinsku vožnju.

U julu i avgustu Dani sporta su bili posvećeni odbojci na pesku i teniskim turnirima. Ovaj objekat je vrlo pogodan za aktivan odmor i za porodice sa malom decom. U toku cele godine rade velnes i SPA centar koji nude veliki broj masaža, parno kupatilo, slanu sobu, đakuzi kade, fitnes salu, otvoreno-zatvoreni bazen i tursko kupatilo-hamam iz 16. veka.

Restoran „Vojvodina“ nudi bogat izbor hrane iz domaće i nacionalne kuhinje. Ustanova poseduje i svoj etno restoran u Srndalju koji je velika atrakcija za posetioce jer nudi rečnu pastrmku iz Srndaljske reke i specijalitete etno hrane i nacionalne kuhinje. Specijalna bolnica je učesnik svih sajmova turizma u zemlji i regionu, a za svoje goste organizuje besplatan obilazak manastira u Đunisu - Presvete Bogorodice i Sveti Roman, a po potrebi i na druge destinacije u okolini Kruševca.