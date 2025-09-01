Slušaj vest

Komandant štaba i predsednik opštine Arilje, Predrag Maslar, izjavio je da više ne postoje razlozi za zadržavanje vanredne situacije, jer svi koji se snabdevaju sa javnog preduzeća „Rzav“ trenutno imaju uredno vodosnabdevanje.

– Svi koji se nalaze na sistemu javnog preduzeća Rzav imaju vodu. Umanjena je potrošnja tehničke vode, što je pokazalo praćenje u poslednja dva dana i to je jedan od razloga za ukidanje vanredne situacije. Jednostavno, to su mesne zajednice koje i kada nije vanredna situacija imaju probleme sa vodosnabdevanjem, kazao je za RINU Maslar.

Iako je vanredna situacija ukinuta, opština će i dalje pažljivo pratiti stanje i reagovati ukoliko dođe do problema u snabdevanju.

– Naravno, onim građanima koji budu ugroženi kada se reč o vodosnabdevanju, izaći ćemo u susret. Ali i dalje apelujemo na sve građane da koriste vodu za osnovne potrebe, a ne za navodnjavanje poljoprivrednih proizvoda kao što su malina i kupina, poručio je Maslar.