Slušaj vest

Komandant štaba i predsednik opštine Arilje, Predrag Maslar, izjavio je da više ne postoje razlozi za zadržavanje vanredne situacije, jer svi koji se snabdevaju sa javnog preduzeća „Rzav“ trenutno imaju uredno vodosnabdevanje.

– Svi koji se nalaze na sistemu javnog preduzeća Rzav imaju vodu. Umanjena je potrošnja tehničke vode, što je pokazalo praćenje u poslednja dva dana i to je jedan od razloga za ukidanje vanredne situacije. Jednostavno, to su mesne zajednice koje i kada nije vanredna situacija imaju probleme sa vodosnabdevanjem, kazao je za RINU Maslar.

Iako je vanredna situacija ukinuta, opština će i dalje pažljivo pratiti stanje i reagovati ukoliko dođe do problema u snabdevanju.

– Naravno, onim građanima koji budu ugroženi kada se reč o vodosnabdevanju, izaći ćemo u susret. Ali i dalje apelujemo na sve građane da koriste vodu za osnovne potrebe, a ne za navodnjavanje poljoprivrednih proizvoda kao što su malina i kupina, poručio je Maslar.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaZAGRMELE TRUBE U SEVEROVU KOD ARILJA: Meštani nakon godina čekanja konačno dobili novi put, preko 3 kilometra za njih znači prozor u svet (FOTO)
1755271583asfalt_severovo_dreznik_trubaci02_FOTO-RINA.jpg
SrbijaMALINE 600 DINARA, ALI JE NEMA: "I da je 1.000 ništa ne znači - ovo je elementarna katastrofa!" - Evo o čemu je reč (FOTO)
1751105876_lucani-maline-beraci-fotorina_(3).jpg
NovčanikZA 2.000 DINARA U OVOM RAJU MOŽETE DA JEDETE I PIJETE CEO DAN: Arilje možda nema bazen ali ima najčistiju reku u Srbiji
17508457531607790022arilje-rzav-cistiji-od-mora-fotorina3.jpg
Moj biznis"ZA MESEC DANA DIREKTORSKA PLATA" Evo kolike su dnevnice berača malina za ovu godinu
1689086377-ariljeindijacberemalineusrbijifotorina-1.jpg