Kruševac intenzivno radi na uređenju putne infrastrukture, kako na gradskom, tako i na seoskom području. Radove u Mesnoj zajednici Žabare obišli su zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić, a prisustvovao je i direktor JP za urbanizam i projektovanje koje je vršilo nadzor – Miloš Jović, kao i predstavnici "Tehnogradnje" koja je izvodila radove na asfaltiranju.

MZ Žabare sa oko 1000 stanovnika obuhvata tri naseljena mesta – Žabare, Trebotin i Mala Vrbnica.

Prema rečima zamenice gradonačelnika Kruševca Snežane Radojković, grad je sredstvima iz budžeta asfaltirao tri putna pravca u ukupnoj vrednosti 7.335.000 dinara.

- Obilazimo ulice u naseljenom mestu Trebotin, zaseok Gogići, gde je asfaltirano 480 metara, a vrednost radova je 4.580.000 dinara.

Posle mnogo godina čekanja, stanovnici ovog dela sela mogu da budu zadovoljni, jer sa novim asfaltom dočekuju zimu. Kada je u pitanju zaseok Radojičići u Žabaru, dužine 110 metara, za ovu investiciju Grad je izdvojio 2.755.000 dinara, izjavila je gospođa Radojković.

Trebotin i Žabare dobili novi asfalt

Na teritoriji MZ Žabare vršeno je i nasipanje određenog broja putnih pravaca, a narednog meseca, na zahtev meštana planira se još nekoliko. Takođe, čistiće se, ali i izgraditi novi kanali, što će sprečiti plavljenje domaćinstava i oranica.

- Lokalna samouprava osluškuje potrebe meštana. Uz dobru koordinaciju sa mesnim zajednicama pripremaju se planovi za 2026. godinu i prioriteti će biti odrađeni, zaključila je zamenica gradonačelnika.

Predsednik MZ Žabare Gradimir Mijatović je naglasio veliku aktivnost u svojoj sredini.

- U sva tri naseljena mesta, za rad su odabrane najkritičnije ulice, odnosno one koje su u najlošijem stanju. To su: Mala Vrbnica – 420 metara ( kružni put ), Gogići 480 metara ( kružni put ) i Žabare 110 metara ( do poslednje kuće ). Trenutno se četiri ulice nasipaju mlevenim asfaltom: Brkići – Žabare, Etno kuća – Žabare, Jakovljevići i ulica Simića u Donjem Trebotinu. Ispunjen je svaki zahtev meštana, zaključio je on.

U ime zaseoka Gogići, sa oko desetak naseljenih kuća, rukovodstvu Grada i "Tehnogradnji" zahvalio se Radoslav Gogić, ističući zadovoljstvo kvalitetom izvedenih radova.