Školsko zvono sutra ujutru označiće početak nove školske godine za školarce koje ponovo čekaju uobičajene obaveze. Valja ponovo nositi rančeve, raditi domaće, odgovarati, učiti, po malo prepisivati, raditi sve ono što podrazumeva đačko doba.

Na području Grada Loznice u 14 osnovnih, četiri srednje i jednu muzičku školu od sutra kreće skoro 8.600 učenika, 5.817 osnovaca i 2.781 srednjoškolaca. Među osnovcima je 435 učenika Muzičke škole "Vuk Karadžić", a ovoga septembra prvi put će u školske klupe sesti 633 đaka prvaka, kojih je, kao i uvek, najviše u gradskim školama. Što se tiče srednjoškolaca u novoj školskoj godini od prvog do četvrtog razreda najviše učenika ima Tehnička škola, njih 772, onda sledi Srednja ekonomska sa 760, SŠ ‘’Sveti Sava’’ ima 745 učenika dok je najmanje gimnazijalaca pošto će 504 učenika imati loznička Gimnazija "Vuk Karadžić".

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Kako je ranije saopšteno iz lokalne samouprave sve lozničke osnovne i srednje škole treba da su spremne da od sutra prime učenike i započnu novu školsku godinu. Ove godine je za kapitalno održavanje školskih objekata predviđeno oko 46 miliona dinara, a na području Grada Loznice nalazi se više od 50 školskih objektima u kojima se izvodi nastava.