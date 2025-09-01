Slušaj vest

Putnička vozila očekuju zadržavanja do pola sata na nekoliko graničnih prelaza, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, automobili na izlazu iz Srbije čekaju pola sata na Sremskoj Rači i 20 minuta na Preševu.

Na ulazu u Srbiju polučasovnih zadržavanja za putnička vozila ima na Gradini, Preševu, Gostunu i Sremskoj Rači.

Teretna vozila na izlazu iz zemlje čekaju tri sata na graničnom prelazu Šid, dok je zadržavanje na Batrovcima i Kelebiji po sat vremena.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

