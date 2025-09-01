ZELENO ČUDO U FUTOGU, ČAK I TURISTI IZ HRVATSKE DOLAZE DA GA VIDE Nesvakidašnji prizor nasred ulice, sugrađani oduševljeni: Liči na diva kao u bajkama! (FOTO)
U srcu Futoga, u ulici Marka Peričina Kamenjara, nalazi se nesvakidašnja atrakcija. Kada siđete sa glavnog puta i krenete u unutrašnjost Futoga dočekaće vas bandera potpuno obrasla puzavicom.
Iako na prvi pogled deluje kao običan stub ulične rasvete, ali zahvaljujući zelenilu koje ga je u potpunosti obavilo, pretvorila se u pravo malo umetničko delo prirode.
Ova “živa skulptura” ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Stanovnici Futoga, gosti iz Bačke Palanke, pa čak i turisti iz Hrvatske, koja je svega nekoliko kilometara udaljena, često zastaju kako bi je pogledali i fotografisali.
Neki kažu da im liči na zelenog diva, drugi da podseća na bajkovitog čuvara ulice, a svi joj se dive.
- Živim u toj ulici, liči na zelenog diva kao u bajkama - komentar je jedan od meštana.
Drugi dodaje da često prođe noću…
- Ona me natera da usporim, zastanem, da joj se poklonim i nastavim put sa osmehom na licu.
Prizor je toliko upečatljiv da prolaznicima budi maštu i svako u njenom obliku vidi nešto drugačije. Upravo zbog toga bandera je postala neobičan simbol ove ulice i mali dragulj Futoga.
Ako se zateknete ka putu za Novi Sad, obavezno svratite i potražite ovo zeleno čudo. Možda i vama probudi osmeh i donese dašak bajke u svakodnevicu.
