Slušaj vest

U srcu Futoga, u ulici Marka Peričina Kamenjara, nalazi se nesvakidašnja atrakcija. Kada siđete sa glavnog puta i krenete u unutrašnjost Futoga dočekaće vas bandera potpuno obrasla puzavicom.

Iako na prvi pogled deluje kao običan stub ulične rasvete, ali zahvaljujući zelenilu koje ga je u potpunosti obavilo, pretvorila se u pravo malo umetničko delo prirode.

Ova “živa skulptura” ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Stanovnici Futoga, gosti iz Bačke Palanke, pa čak i turisti iz Hrvatske, koja je svega nekoliko kilometara udaljena, često zastaju kako bi je pogledali i fotografisali.

WhatsApp Image 2025-08-31 at 18.14.57_fbc76e9a.jpg
Foto: Kurir.rs/T.M.

Neki kažu da im liči na zelenog diva, drugi da podseća na bajkovitog čuvara ulice, a svi joj se dive.

- Živim u toj ulici, liči na zelenog diva kao u bajkama - komentar je jedan od meštana.

Drugi dodaje da često prođe noću…

- Ona me natera da usporim, zastanem, da joj se poklonim i nastavim put sa osmehom na licu.

WhatsApp Image 2025-08-31 at 18.14.58_549c13f6.jpg
Foto: Kurir.rs/T.M.

Prizor je toliko upečatljiv da prolaznicima budi maštu i svako u njenom obliku vidi nešto drugačije. Upravo zbog toga bandera je postala neobičan simbol ove ulice i mali dragulj Futoga.

Ako se zateknete ka putu za Novi Sad, obavezno svratite i potražite ovo zeleno čudo. Možda i vama probudi osmeh i donese dašak bajke u svakodnevicu.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaGRAĐANIN ZA PRIMER! Oluja oštetila semafor u Futogu, meštanin privremeno popravio oštećenje: "Slučajno sam prošao, samo sam vratio jer sam video opasnost" FOTO
shutterstock-2054833898.jpg
SrbijaTERETNI VOZ ISKOČIO IZ ŠINA: Obustavljen saobraćaj Novi Sad - Sombor
IMG_20250221_085708.jpg
DruštvoDRAMA U FUTOGU, TERETNI VOZ ISKOČIO IZ ŠINA: Obustavljen železnički saobraćaj od Novog Sada do Sombora i obrnuto do daljeg (FOTO)
0601-shutter.jpg
SrbijaŠKOLA DOBRIH DOMAĆINA! U Poljoprivrednoj školi u Futogu učenici uče o poljoprivrednom gazdinstvu ali se brinu o životinjama - usput uzgajaju voće, povrće i med!
WhatsApp Image 2024-12-13 at 18.50.13_e5d09f8b.jpg