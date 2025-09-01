Slušaj vest

U srcu Futoga, u ulici Marka Peričina Kamenjara, nalazi se nesvakidašnja atrakcija. Kada siđete sa glavnog puta i krenete u unutrašnjost Futoga dočekaće vas bandera potpuno obrasla puzavicom.

Iako na prvi pogled deluje kao običan stub ulične rasvete, ali zahvaljujući zelenilu koje ga je u potpunosti obavilo, pretvorila se u pravo malo umetničko delo prirode.

Ova “živa skulptura” ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Stanovnici Futoga, gosti iz Bačke Palanke, pa čak i turisti iz Hrvatske, koja je svega nekoliko kilometara udaljena, često zastaju kako bi je pogledali i fotografisali.

Foto: Kurir.rs/T.M.

Neki kažu da im liči na zelenog diva, drugi da podseća na bajkovitog čuvara ulice, a svi joj se dive.

- Živim u toj ulici, liči na zelenog diva kao u bajkama - komentar je jedan od meštana.

Drugi dodaje da često prođe noću…

- Ona me natera da usporim, zastanem, da joj se poklonim i nastavim put sa osmehom na licu.

Foto: Kurir.rs/T.M.

Prizor je toliko upečatljiv da prolaznicima budi maštu i svako u njenom obliku vidi nešto drugačije. Upravo zbog toga bandera je postala neobičan simbol ove ulice i mali dragulj Futoga.

Ako se zateknete ka putu za Novi Sad, obavezno svratite i potražite ovo zeleno čudo. Možda i vama probudi osmeh i donese dašak bajke u svakodnevicu.