Slušaj vest

Direktorka Školske uprave u Čačku, Slađana Parezanović, izjavila je da je prvi školski dan protekao regularno i da su sve škole otvorile vrata bez ikakvih poteškoća.

– Želim srećan početak školske godine svim učenicima, naročito prvacima koji prvi put ulaze u svet obrazovanja i igre, ali i njihovim porodicama i nastavnicima - rekla je Parezanovićeva za RINU.

Prema podacima Školske uprave, ove godine u klupe u Moravičkom okrugu selo je oko 1.700 prvaka u osnovnim školama i nešto preko 1.800 učenika prvih razreda srednjih škola.

– Nekada smo imali i do 2.000 đaka prvaka, ali poslednjih godina broj se stabilizovao na oko 1.700. Iako bi uvek bilo bolje da ih je više, ovaj broj je dovoljan za nesmetano funkcionisanje obrazovnog sistema - naglasila je Parezanovićeva, dodajući da su posebno ugrožene škole u seoskim sredinama.

Što se tiče besplatnih udžbenika, direktorka je navela da će učenici do četvrtog razreda u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Ivanjici dobiti knjige zahvaljujući lokalnim samoupravama, dok Ministarstvo prosvete obezbeđuje udžbenike za posebne kategorije đaka.

– Ove mere su velika pomoć roditeljima i sigurno će olakšati početak školske godine - istakla je ona.

Nova školska 2025/26. godina za đake Moravičkog okruga počela je bez problema, a očekuje se da će obrazovno-vaspitni proces teći u najboljem redu tokom cele godine.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteDruštvoSVE ŠKOLE U SRBIJI ZAPOČELE ŠKOLSKU GODINU I NESMETANO RADE! Sjajan početak za svu našu decu, da više ne gube ni u znanju, ni u obrazovanju!
skola-djaci-ucenici-prvaci-e1570791481786.jpg
DruštvoMINISTAR DAČIĆ PRVOG DANA ŠKOLE SA ZEMUNSKIM OSNOVCIMA! Od danas u školama širom Srbije na dužnosti 1.900 školskih policajca (FOTO/VIDEO)
09.jpg
PolitikaHOĆU DA VERUJEM DA SU BLOKADE DEO PROŠLOSTI Ministar Stanković pred 1. dan škole: Zakon je jasan, izostanci će se evidentirati, a ne mogu se opravdati politikom
Svečana Sednica Vlade republike Srbije Boba Nikolić.jpeg
StarsNA MORE NIJE DOŠAO, ALI ĆE GA U PRVI RAZRED ISPRATITI! Ivan Marinković sa sinom pozira nikad srećniji, mali Željko je đak prvak
WhatsApp Image 2025-07-20 at 4.35.27 AM (2).jpeg
DruštvoNajčešći problemi prilikom polaska u školu đaka prvaka - Pravilan izbor ranca, upoznavanje sa učiteljima i kontrola nad emocijama roditelja i dece
djaci-prvaci-djak-prvak.jpg