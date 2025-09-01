Slušaj vest

Direktorka Školske uprave u Čačku, Slađana Parezanović, izjavila je da je prvi školski dan protekao regularno i da su sve škole otvorile vrata bez ikakvih poteškoća.

– Želim srećan početak školske godine svim učenicima, naročito prvacima koji prvi put ulaze u svet obrazovanja i igre, ali i njihovim porodicama i nastavnicima - rekla je Parezanovićeva za RINU.

Prema podacima Školske uprave, ove godine u klupe u Moravičkom okrugu selo je oko 1.700 prvaka u osnovnim školama i nešto preko 1.800 učenika prvih razreda srednjih škola.

– Nekada smo imali i do 2.000 đaka prvaka, ali poslednjih godina broj se stabilizovao na oko 1.700. Iako bi uvek bilo bolje da ih je više, ovaj broj je dovoljan za nesmetano funkcionisanje obrazovnog sistema - naglasila je Parezanovićeva, dodajući da su posebno ugrožene škole u seoskim sredinama.

Što se tiče besplatnih udžbenika, direktorka je navela da će učenici do četvrtog razreda u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Ivanjici dobiti knjige zahvaljujući lokalnim samoupravama, dok Ministarstvo prosvete obezbeđuje udžbenike za posebne kategorije đaka.

– Ove mere su velika pomoć roditeljima i sigurno će olakšati početak školske godine - istakla je ona.

Nova školska 2025/26. godina za đake Moravičkog okruga počela je bez problema, a očekuje se da će obrazovno-vaspitni proces teći u najboljem redu tokom cele godine.