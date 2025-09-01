Umesto da mladoženja gađa jabuku, dolazak po mladu u Užicu protekao je u znaku košarke i Evropskog prvenstva!

Pa su tako barjaktari, brat i mladoženja šutirali na koš. Svaki pogodak pratio je gromoglasan aplauz, a poslednji je značio samo jedno – osvojena je najveća pobeda, mlada! Ljubav i košarka – šampionska kombinacija!, objavila je Užice oglasna tabla na svom Fejsbuku.